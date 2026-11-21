O condiție impusă încă de la autorizația de construire

Achiziția a avut loc în 2016, când bărbatul a devenit, printr-o societate pe acțiuni, proprietarul unei cabane din complexul rezidențial de lux „7 Heavens”.

Publicația elvețiană 24Heures arată că acesta a încălcat obligația, trecută în Registrul funciar, de a exploata comercial imobilul.

Cerința exista din momentul în care fusese eliberată autorizația de construire și impunea ca proprietatea să fie închiriată în mod regulat turiștilor.

Proprietarul nu avea, așadar, voie să folosească imobilul doar ca a doua locuință, pentru propriile vacanțe.

Câteva săptămâni cu chiriași pe an, uneori niciuna

Din 2017, cabana a avut chiriași cel mult două-trei săptămâni pe an, potrivit 24Heures. Au existat chiar perioade în care nimeni nu a închiriat-o.

Municipalitatea din Zermatt a decis, în aceste condiții, să ducă acest caz în instanță.

Cum a fost calculată sancțiunea

Instanța a stabilit 30 de zile-amendă, la 3.300 de euro fiecare, adică nivelul cel mai ridicat permis de lege. Suma mare a unei singure zile-amendă se explică prin resursele financiare ale proprietarului.

Acestea sunt estimate fie la venituri nete lunare de aproximativ 97.000 de euro, fie la o avere de mai multe milioane de euro.

Suspendare pe doi ani, dar și o sumă de plătit efectiv

Chiar dacă sancțiunea este una importantă, executarea ei a fost amânată pentru o perioadă de doi ani, conform aceleiași surse.

Cei 97.000 de euro nu vor mai trebui achitați dacă, în acest interval, proprietarul își îndeplinește obligațiile prevăzute de lege. Bărbatul are totuși de plătit o amendă efectivă care depășește 10.000 de euro, la care se adaugă cheltuielile de judecată.

Potrivit blue News, proprietarul a încălcat legea elvețiană privind reședințele secundare, cunoscută drept Lex Weber.

Aceasta limitează la 20% ponderea reședințelor secundare dintr-o comună, iar închirierea comercială urmărește ca locuințele de vacanță din stațiunile montane să nu stea goale mare parte din an.