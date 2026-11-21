Fausto Isidro Meza-Flores, cunoscut sub numele de „El Chapo Isidro”, lider al unui cartel de droguri și unul dintre cei mai căutați zece fugari de FBI, a fost capturat vineri de armata mexicană, cu sprijinul Statelor Unite. Operațiunea a declanșat confruntări violente în statul Sinaloa, provocând panică inclusiv în rândul spectatorilor unui meci de baseball, potrivit CNN.

Ministerul mexican al Apărării a anunțat că Meza-Flores, liderul cartelului Los Mazatlecos, a fost capturat în cadrul unei operațiuni desfășurate de forțele militare de elită și a fost transferat ulterior în Ciudad de México.

Alți doi presupuși membri ai organizației criminale, adjunctul grupării și presupusul responsabil de operațiunile financiare ale cartelului, au fost arestați, potrivit secretarului mexican pentru securitate, Omar García Harfuch.

FBI pusese o recompensă de 5 milioane de dolari pe capul lui

Autoritățile americane ofereau o recompensă de cinci milioane de dolari pentru informații care să conducă la capturarea lui Meza-Flores.

Acesta este acuzat de implicare în traficul unor cantități importante de heroină, metamfetamină, cocaină, fentanil și marijuana către Statele Unite.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, gruparea condusă de Meza-Flores a fost implicată într-un conflict extrem de violent cu rivalul Cartel Sinaloa, condus anterior de Joaquín „El Chapo” Guzmán, care își ispășește în prezent pedeapsa într-o închisoare americană.

Scene de panică pe un stadion de baseball

Operațiunea militară a declanșat confruntări violente în orașul Guasave și în mai multe localități din statul Sinaloa. Imaginile verificate de CNN surprind scene de panică pe stadionul Kuroda Park, unde spectatorii unui meci de baseball au încercat să se adăpostească după ce au auzit focuri de armă. Partida a fost suspendată, iar jucătorii au părăsit terenul.

Un locuitor al orașului, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru CNN, a relatat că mai multe magazine și benzinării au fost incendiate.

Autoritățile statului Sinaloa le-au cerut locuitorilor să rămână în case și să evite deplasările.