Pensionarii au devenit principalele victime ale fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede, urmați de salariați, arată o analiză a Poliției Române. Cele mai vulnerabile sunt persoanele cu vârste cuprinse între 46 și 75 de ani, din mediul urban. Prejudiciile înregistrate în primele nouă luni ale anului 2026 se ridică la zeci de milioane de euro

Studiul Poliției Române are la bază 1.624 de sesizări înregistrate la nivel național, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026.

Pensionarii, principalele victime ale fraudelor online

Potrivit analizei citate de News.ro, 40,5% dintre victime erau pensionari, iar 38,9% erau salariați. Totodată, 79% dintre persoanele înșelate proveneau din mediul urban.

Statisticile indică o inversare a tendinței față de anul 2024, când salariații reprezentau principala categorie de victime.

Persoanele cu vârste cuprinse între 46 și 75 de ani reprezintă 64,1% din totalul victimelor. Cea mai tânără victimă avea 16 ani, iar cea mai în vârstă, 93 de ani.

Aproximativ 50,7% dintre persoanele înșelate aveau cel mult studii medii, iar 34,9% aveau studii superioare.

Cum sunt păcăliți românii și cât de mari sunt prejudiciile

În 80,5% dintre cazurile analizate în acest an, victimelor li s-a solicitat să trimită bani, spre deosebire de 2024, când principala metodă presupunea instalarea unor aplicații.

În 53,7% dintre cazuri, victimelor li s-au promis investiții în acțiuni, iar în 23,7% dintre situații, investiții în criptomonede.

Potrivit datelor Poliției Române, prejudiciile înregistrate în primele nouă luni ale anului 2026 au depășit 73,6 milioane de lei, la care se adaugă aproximativ 8,5 milioane de euro.