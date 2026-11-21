Gianni De Gennaro, fostul șef al Poliției italiene și una dintre cele mai importante figuri ale luptei împotriva mafiei din Italia, a murit sâmbătă, 21 noiembrie, la vârsta de 78 de ani. Acesta a fost găsit fără viață în locuința sa din Toscana. Potrivit cotidianului italian La Repubblica, De Gennaro s-ar fi sinucis.

Moartea lui De Gennaro survine la scurt timp după ce procurorii din Caltanissetta, Sicilia, au dezvăluit că acesta era cercetat pentru presupusa obstrucționare a anchetei privind atentatul din Via D’Amelio, din 1992, în care au fost uciși magistratul antimafia Paolo Borsellino și cinci membri ai escortei sale.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor decesului.

Procurorii ceruseră arestarea la domiciliu a fostului șef al Poliției

Potrivit La Repubblica, procurorii solicitaseră plasarea în arest la domiciliu a lui Gianni De Gennaro, însă cererea fusese respinsă de judecătorul de instrucție.

Parchetul a contestat decizia, iar o nouă pronunțare era programată pentru 1 decembrie. De Gennaro respinsese acuzațiile care i-au fost aduse.

Vicepremierul italian și liderul partidului Liga, Matteo Salvini, a reacționat sâmbătă la moartea fostului șef al Poliției italiene, Gianni De Gennaro, descriindu-l drept un slujitor loial al statului.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Salvini s-a declarat șocat de vestea decesului și a susținut că De Gennaro a fost victima unui „masacru mediatic și judiciar”, pe care nici persoana, nici cariera acestuia nu îl meritau.

Cine a fost Gianni De Gennaro

Gianni De Gennaro a condus Poliția italiană între 2000 și 2007, ocupând ulterior funcții importante în structurile de coordonare a serviciilor de informații.

În anii ’80, acesta a colaborat îndeaproape cu magistratul Giovanni Falcone în cadrul unor anchete cruciale împotriva organizației mafiote Cosa Nostra.

De-a lungul carierei sale, De Gennaro a condus și Direcția de Investigații Antimafia din Italia, iar între 2013 și 2020 a fost președintele grupului industrial de apărare Finmeccanica, redenumit ulterior Leonardo, potrivit Reuters.