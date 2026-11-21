Lucrările la tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania (A3) au ajuns la un stadiu de execuție de 98%. Sectorul, cu o lungime de 26,35 de kilometri, ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului 2026, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Constructorul român Construcții Erbașu SA se ocupă în prezent de ultimele intervenții necesare pentru deschiderea tronsonului. Printre lucrările rămase se numără montarea parapetelor de protecție, aplicarea marcajelor rutiere și instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS).

„Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 98%, iar deschiderea circulației este estimată până la sfârșitul acestui an”, a transmis Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Contract de peste 884 de milioane de lei

Valoarea contractului pentru construirea celor 26,35 de kilometri de autostradă este de 884,12 milioane de lei, fără TVA.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Odată deschis circulației, tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș va adăuga peste 26 de kilometri la rețeaua de autostrăzi din România, contribuind la continuarea dezvoltării Autostrăzii Transilvania.