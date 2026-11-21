Traficul aglomerat, zgomotul mașinilor și lipsa spațiilor liniștite pot afecta somnul și starea de bine a bucureștenilor. Primăria Capitalei a identificat mai multe zone în care poluarea fonică reprezintă o problemă, inclusiv în apropierea unor parcuri cunoscute. Studiile arată că expunerea îndelungată la zgomot poate contribui la creșterea nivelului de stres, scrie București.ro.

În august 2025, Consiliul General al Municipiului București a aprobat un plan pentru reducerea zgomotului ambiental. Documentul prevede proiecte-pilot în trei zone ale Capitalei: Parcul Cișmigiu – Bulevardul Regina Elisabeta, Parcul Herăstrău – Bulevardul Regele Mihai I și Parcul Tineretului – Bulevardul Tineretului. Deși sunt situate lângă spații verzi, locuințele din aceste zone pot fi afectate de traficul intens. Nivelul zgomotului depinde de distanța față de carosabil, orientarea apartamentelor și circulația mașinilor.

Probleme au fost semnalate și în zona Pasajului Mihai Bravu. În noiembrie 2026, autoritățile au discutat posibilitatea instalării unor panouri fonoizolante, după reclamațiile locuitorilor.

Cum ne afectează zgomotul și de ce contează spațiile verzi

Potrivit unei analize publicate în 2026 de Agenția Europeană de Mediu, expunerea constantă la zgomot poate afecta sănătatea mintală. Unele cercetări indică legături cu anxietatea și depresia, deși rezultatele diferă între studii. Efectele pot apărea și în viața de zi cu zi, prin dificultăți de adormire, treziri repetate, iritabilitate sau oboseală.

Pe de altă parte, accesul la spații verzi poate contribui la reducerea stresului. Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății din 2025 asociază apropierea de natură cu un risc mai scăzut de anxietate și depresie.

Contează însă și cât de ușor pot ajunge oamenii în aceste locuri. Un parc aflat dincolo de o intersecție aglomerată sau lângă un bulevard intens circulat nu oferă neapărat aceleași condiții de relaxare.

Pentru cei care vor să cumpere sau să închirieze o locuință, specialiștii recomandă verificarea zgomotului la diferite ore. Un cartier care pare liniștit la prânz poate deveni foarte aglomerat dimineața sau seara.