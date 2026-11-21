Un proces pentru pensie alimentară din Statele Unite a scos la iveală că firmele unui apropiat al lui Donald Trump au primit 2,45 milioane de dolari de la compania angajată de Administrația Prezidențială a României pentru servicii de lobby. Este vorba despre Jason Miller, consilier al președintelui american, și despre firma Eversheds Sutherland, cu care Cotroceniul a încheiat un contract de aproape 3,4 milioane de dolari, potrivit unei investigații publicate de The Washington Post.

Jason Miller este unul dintre colaboratorii vechi ai lui Donald Trump. În 2016, urma să devină directorul de comunicare al Casei Albe. Un scandal legat de viața personală l-a făcut să renunțe la funcție înainte de a-și începe mandatul. Miller a rămas însă în cercul apropiaților lui Trump. I-a oferit consultanță în următoarele două campanii electorale și l-a apărat frecvent în emisiunile de televiziune.

După revenirea lui Trump la Casa Albă, veniturile consilierului au crescut spectaculos. În 2023, câștiga aproximativ 879.000 de dolari. În cele 12 luni încheiate în septembrie 2026, a ajuns la aproape 15 milioane de dolari, mai mult decât câștigase în total în cei șapte ani anteriori. Aceste sume au ieșit la iveală în timpul unui proces cu A.J. Delgado, fostă colaboratoare a campaniei electorale a lui Trump. Cei doi au avut o relație extraconjugală, din care s-a născut un băiat în 2017. Delgado a cerut pensie alimentară încă din acel an, iar disputa a ajuns în instanță.

Cum a ajuns firma angajată de România să plătească milioane de dolari către Jason Miller

În mai 2026, Jason Miller s-a înregistrat oficial ca agent străin pentru Administrația Prezidențială a României. Pentru această activitate, urma să fie remunerat cu 300.000 de dolari. Miller lucra în baza unui contract de lobby în valoare de aproximativ 3,4 milioane de dolari, încheiat între Cotroceni și firma americană Eversheds Sutherland. Contractul urmărea promovarea intereselor României la Washington, în special în domeniul investițiilor energetice, al dezvoltării economice și al cooperării militare. Documentele bancare prezentate în proces arată însă că firmele lui Miller au primit de la Eversheds Sutherland nu mai puțin de 2,45 milioane de dolari.

Mai mult, primele plăți au fost făcute cu aproximativ cinci luni înainte ca Miller să se înregistreze oficial pentru a reprezenta interesele României.

Miller a fost înregistrat ca agent străin pentru România până pe 4 august 2026. Firma sa, SHW Partners, a desfășurat și activități de lobby pentru trei clienți corporativi până la 31 iulie.

Ce spunea Cotroceniul despre contractul de aproape 3,4 milioane de dolari

La sfârșitul lunii mai, Administrația Prezidențială a anunțat că a angajat firma Eversheds Sutherland (US) LLP pentru servicii „de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA”. Contractul a fost încheiat pentru o perioadă inițială de șase luni, cu un plafon de 565.000 de dolari pe lună. Astfel, România putea plăti cel mult 3,39 milioane de dolari pentru serviciile companiei americane.

La vremea respectivă, Cotroceniul descria Eversheds Sutherland drept „o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, colaborarea avea mai multe obiective, printre care consolidarea cooperării militare cu Statele Unite, atragerea investițiilor americane și întărirea capacității de apărare. Pe lista priorităților se mai aflau libera circulație a cetățenilor români, integrarea în structuri internaționale și combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale. Cotroceniul preciza atunci că banii urmau să fie plătiți în funcție de serviciile prestate și de rezultatele obținute, fără depășirea sumei maxime stabilite prin contract.

Apropiatul lui Trump a câștigat 15 milioane de dolari într-un singur an

Investigația The Washington Post arată că afacerile lui Jason Miller au devenit mult mai profitabile după întoarcerea lui Donald Trump la putere. Potrivit declarației financiare depuse sub jurământ în instanță, Miller a câștigat aproximativ 15 milioane de dolari în cele 12 luni încheiate în septembrie 2026. Aproape toți banii au provenit din cele două firme pe care le deține.

În aceeași perioadă, Miller a reprezentat interesele unor clienți străini, printre care România și India. De asemenea, a purtat discuții pentru a deveni consilier neplătit la Casa Albă, unde a început să apară frecvent în vara acestui an.