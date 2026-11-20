Europenii sunt pregătiţi să răspundă în mod favorabil unei invitaţii a lui Vladimir Putin la negocieri, la Moscova, dacă au garanţia că vor avea „întreaga lor parte” în negocieri viitoare cu privire la Ucraina, anunţă vineri Palatul Élysée, relatează AFP.

Preşedinţia franceză a estimat, într-o discuţie cu jurnalişti, drept „pozitiv” faptul că ruşii propun „formalizarea” unui dialog.

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat că i-a invitat pe reprezentanţii europeni la negocieri, la Moscova, înainte de o eventuală participare la negocieri directe cu privire la o soluţionare a Războiului din Ucraina.

„Cerinţa noastră va fi ca deschiderea sau formalizarea acestui dialog (cu Moscova) să însemne în mod clar pentru ruşi că europenii au de-acum întreaga lor parte în negocieri şi participă în mod activ la viitoare runde de negocieri cu Statele Unite şi Ucraina”, a declarat într-un briefing telefonic cu jurnalişti un consilier al preşedintelui francez Emmanuel Macron.

Protecție pentru Ucraina „de tipul Articolului 5” din Tratatul NATO

Oferirea Ucrainei unei protecţii „de tipul Articolului 5″ al Tratatului NATO – aşa cum au în vedere Statele Unite – echivalează cu intrarea Ucrainei în NATO – aşa cum pledează Franţa -, apreciază preşedinţia franceză.

„Imediat ce spunem că oferim Ucrainei garanţii de tipul Articolului 5 (al Tratatului NATO), nu trebuie să complicăm lucrurile: spunem că Ucraina intră în NATO”, declară Palatul Élysée.

Consilierul a apreciat că europenii trebuie să se asigure de „unitatea” lor cu ucrainenii şi americanii.

„Trebuie să verificăm această unitate, pentru că, având în vedere experienţa din care am învăţat, ştim că nu este mereu pe atât de solidă pe cât ne-am dori”, subliniază el.

Oscilațiile lui Trump

Palatul Élysée se referă astfel la schimbările de poziţie cu privire la Ucraina ale preşedintelui Donald Trump, după revenirea acestuia la putere, în ianuarie 2025.

În afara unei eventuale reuniuni prealabile la Moscova, Franţa se aşteaptă ca următoarea rundă de negocieri cu privire la Ucraina să aibă loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU) – la o dată încă nestabilită.

„Nu va exista o nouă rundă (de negocieri) la Abu Dhabi, dacă această rundă nu-i include pe europeni”, subliniază preşedinţia franceză.

Palatul Élysée consideră „un drept câştigat faptul ca europenii să aibă partea lor în negocieri”.

La o zi după un summit, joi, la Berlin, al aliaţilor Kievului în cadrul Coaliţiei Voluntarilor, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi emisarii americani Jared Kushner şi Steve Witkoff, Palatul Élysée consideră că „negociatorii americani avansează în direcţia cea bună”.

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