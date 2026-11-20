Curtea de Apel București a amânat până luni pronunțarea la contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalullui Ilfov de a-l plasa pe Călin Georgescu în arest la domiciliu.

Mai mulți susținători ai lui Georgescu scandează în fața Arestului Central și cer ca fostul candidat la prezidențiale să fie eliberat.

Fostul candidat la prezidențiale a fost adus vineri dimineață cu duba la Curtea de Apel București, unde a fost așteptat de alți susținători.

Până la pronunțarea hotărârii definitive, acesta rămâne în arest preventiv.

Tribunalul Ilfov a decis miercuri, 18 noiembrie, înlocuirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu și Ionel Rusen cu arestul la domiciliu. Decizia a fost contestată de procurori.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Inculpații stau în arest doar cât timp se află în ancheta procurorilor. Odată ce sunt trimiși în judecată, ei sunt mutați în penitenciar. În cazul în care va rămâne în arest preventiv, Georgescu va fi transferat la penitenciarul Rahova.

Arest la domiciliu cu brățară electronică și restricții

Dacă va fi plasat definitiv în arest la domiciliu în vila sa din Mogoșoaia, Călin Georgescu va trebui să poarte permanent o brățară electronică de supraveghere.

Printre restricțiile care i-au fost impuse, se află și cea de a comunica direct sau indirect cu Ionel Rusen, cu reprezentantul societății Real Concrete Land SRL, cu Massimiliano Arena și cu martorii menționați în hotărâre.

În plus, el nu are dreptul să ia parte la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice și nici să dețină, să folosească sau să poarte arme.

Călin Georgscu a fost trimis în judecată pe 11 noiembrie alături de Ionel Rusen într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, avându-l ca reclamant pe omul de afaceri Răzvan Leu.

Există două proceduri distincte, ambele privind înlocuirea arestului preventiv:

20 noiembrie: Curtea de Apel București judecă contestația DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București din 9 noiembrie.

Săptămâna viitoare: va fi judecată contestația DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Ilfov din 18 noiembrie.

Pentru prima, pronunțarea a fost amânată pentru 23 noiembrie 2026.