Radu Miruță, deputat USR și fost ministru al Apărării, a fost declarat în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate. ANI acuză că Radu Miruță ar fi întocmit un raport de expertiză juridică pe vremea când deja devenise deputat. Miruță invocă un răspuns primit de la ANI care i-ar fi permis să facă expertiza, pentru care parlamentarul susține că oricum nu și-a ridicat banii. Totodată, Radu Miruță acuză că decizia ANI ar fi motivată politic.

Motivul pentru care ANI l-a declarat incompatibil pe Radu Miruță, explicat aici.

Radu Miruță a transmis, după conferința de presă, și adresa primită de la ANI în 2022 conform căreia i se spunea că situația reclamată acum nu ar fi incompatibilitate.

Radu Miruță, acuzații la adresa ANI

„Eram obligat de instanță să fac această expertiză. Nu am încasat niciun ban. S-a ajuns în această țară la următoarea situație ridicolă: cei de la ANI m-au întrebat de ce nu am luat banii. Am ajuns să discutăm despre o situație de integritate, nu pentru că furi cu portbagajele de bani, ci pentru că nu iei bani. Asta este țara în care suntem forțați să trăim sub măciucile astea politice de prin diverse instituții.

Nu voi ceda la acest șantaj, iar vânătoarea asta prin instrumente ale statului român, cum este Agenția Națională de Integritate, condusă de un consilier al unui fost ministru PSD, care n-a reușit să treacă examenul pentru a mai conduce această instituție și o face interimar, este ceva împotriva căruia voi lupta cu toată forța mea.

Eu cred că România trebuie să spună stop unor astfel de metode prin care unui om căruia nu-i poți invoca un cadru legal, încerci să-l intimidezi brusc și cu penseta așa scos, după ce am deranjat în ministere și după rezultatul de acum două săptămâni de la alegerile interne când am ajuns prim-vicepreședinte al USR.

Dacă sunt oameni care au deschis astăzi șampanii prin sediul din Kiseleff sau prin anumite studiouri de televiziune, le spun să pună dopul înapoi, pentru că oricât de mult se bucură, adevărul nu poate fi susținut de o bucurie a acestor oameni care au fost deranjați de măsurile pe care eu le-am luat”, a spus Radu Miruță în conferința de presă.

Explicațiile lui Miruță referitor la situația de incompatibilitate

Fostul ministru a prezentat o cronologie a situației de incompatibilitate semnalată azi de Agenția Națională de Integritate.

„Am ajuns deputat în 2020, când, înainte să fiu deputat, ca absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații din București, am lucrat pentru companii precum (…), de pe tot globul pământesc, companii de la care am încasat salariul printr-un PFA pe care l-am obținut în urma depunerii diplomei de absolvire și a diplomei de doctorat pentru a primi codul CAEN respectiv și anume consultanță în tehnologia informației și comunicațiilor. În timpul legal de opțiune am mers la Registrul Comerțului după ce am fost ales deputat și am suspendat acest PFA.

Am făcut o adresă la Agenția Națională de Integritate prin care am întrebat două lucruri: dacă deputat fiind ales am voie să am PFA și dacă deputat fiind ales am voie să fac expertiză. Prin adresa numărul 15448 din 22.06.2022 Agenția Națională de Integritate îmi răspunde oficial următoarele: „Exercitarea calității de deputat și a celei de expert tehnic judiciar nu generează o situație de incompatibilitate întrucât nu se încadrează în niciuna din situațiile de incompatibilitate reglementate pentru parlamentari.” Aici este răspunsul oficial al ANI din 22.06.2022.

Cu privire la exercitarea calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată, aceasta poate genera o situație de incompatibilitate . (…) Pentru situația cu exercitarea calității de expert tehnic am confirmarea celor de la ANI care citează din lege și care spun că poți să fii și deputat și expert tehnic .

Am făcut o expertiză în 2023 nu ca expert parte, adică nu ca cineva m-a contractat pe mine să emit un punct de vedere. N-a fost o expertiză extrajudiciară, ci a fost o expertiză judiciară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din tabloul experților, cel public pe site-ul Ministerului Justiției, un judecător m-a tras aleatoriu și m-a desemnat să fac o expertiză pe care dacă nu o făceam, puteam să iau amendă.

Cum am și luat în alte situații în care n-am reușit să răspund judecătorului sau să depun raportul de expertiză. Deci eu nu eram în situația să nu fac această expertiză, mai ales în contextul în care ANI și legea îmi spun că pot să fiu deputat și să fac expertiza tehnică judiciară.”

Expertiza „nu are legătură cu vreun PFA”, spune Miruță

Radu Miruță a vorbit și despre PFA-ul pe care l-a suspendat. Fostul ministru a explicat faptul că un PFA suspendat nu devine activ după trei ani, ci trebuie ca acesta să fie reactivat activ pentru a fi oprită suspendarea. Ulterior, Radu Miruță a vorbit și despre motivele pentru care a trebuit să facă expertiza.

„Ce reține ANI? Că expertiza pe care am făcut-o este legată de un PFA. Ei bine, aici iar trebuie să venim la lege. Potrivit Ordonanței 2 din 2000, condițiile pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar nu includ înregistrarea ca persoană fizică autorizată. Eu am devenit expert tehnic în procedura în care Ministerul Justiției, o dată la o perioadă de timp, face invitație celor care au titlul științific de doctor pentru a intra în corpul experților tehnici care nu mai dau examen tehnic, ci dau doar un examen pe legislație.

La momentul în care devii expert tehnic, nicăieri nu ți se cere să faci dovada unei forme de organizare, unui PFA, unei întreprinderi, unei firme . Mai mult decât atât, niciuna dintre condițiile prevăzute la articolul 12 alineat și articolul 10 nu are legătură cu înregistrarea în Registrul Comerțului, cu autorizarea ca persoană fizică autorizată, cu deținerea unui cod de înregistrare fiscală, cu vreo formă de organizare a unei activități economice .

Expertiza pe care eu am făcut-o și am depus-o la instanță și a fost verificată, nu a fost făcută în numele unui PFA. A fost făcută în CNP-ul meu, în baza titlului de doctor și nu are absolut nicio conexiune cu vreo formă de organizare. Mai mult decât atât, cei de la ANI au întrebat Ministerul Justiției cum m-au desemnat pe mine expert fiind obligat să fac expertiza, dacă PFA-ul era suspendat. Și Ministerul Justiției a răspuns că n-are legătură desemnarea expertizei cu modul în care vreodată se va duce expertul să ia banii de la Ministerul Justiției.”

Miruță nu și-a ridicat banii pentru expertiză

Fostul ministru susține că, deși putea să ridice 1.000 de lei pentru expertiză, acesta a refuzat să meargă să încaseze banii.

„Să revenim la situația cu banii. Expertiza pentru care am primit decizie de la instanță să o fac, a costat 1000 RON. Eu nu am luat niciodată această sumă de bani. 1000 RON conform legii se depune într-un cont al Ministerului Justiției, de unde expertul poate să facă o factură într-un termen de trei ani de zile să ia banii.

Eu ca expert tehnic pot avea mai multe forme de organizare, legale și cu situația de deputat. Poți să ai o firmă în asociere, poți să ai întreprindere individuală, poți să ai persoană fizică declarată la ANAF. Eu nu am făcut în acești trei ani de zile nici măcar vreo adresă să iau acei bani. Eventual pot fi considerat fraier că am muncit pentru Ministerul Justiției și pentru statul român degeaba. Nu mai pot să iau acum acești bani, pentru că după trei ani de zile se înapoiază sumele de bani, se fac venit la bugetul de stat.”

Radu Miruță: Asta mă face să cred că este o execuție politică

Radu Miruță susține că starea de incompatibilitate în care a fost găsit ar fi o formă de „execuție politică”.

„Cei de la ANI când am discutat cu ei, unde este un dosar de vreo 400 de pagini de reclamații, au spus că nu au identificat vreo astfel de legătură și cu toate astea au anunțat presei că m-au declarat incompatibil înainte să emită raportul. Asta mă face să cred că este o execuție politică, că aveau raportul scris de niște șefi și au fost obligați să scoată o formulare a acestui raport care să mă declare incompatibil, fără să invoce un cadru legal pentru care aș avea această incompatibilitate.

(…)

Eu nu mă consider neapărat o victimă, ci sunt un om care mi-am făcut datoria în baza pregătirii academice pe care cu multă trudă am obținut-o, în baza unei lucrări de doctorat care produce și astăzi consecințe în industrie pentru aportul academic pe care l-am adus în această preocupare științifică .

Nu mă consider niciun milimetru cu urmă sau cu miros de lipsa integrității, lipsa moralității. Ci sunt deranjat de riscul în care suntem din ce în ce mai duși în România. Și anume: nu discutăm despre portbagaje de bani, nu verificăm mașini scumpe, nu verificăm banii de șinșile, nu verificăm palatele unora dintre angajații la stat, unde ANI vede că declară doar salariul de câteva mii de lei, ci îl acuzăm agresiv pe un om, nu pentru că a luat bani, ci îl acuzăm pentru că nu a luat bani, într-o ipoteză în care statul român pe mine m-a obligat să fac această expertiză.

Evident că voi contesta acest raport. Voi lupta cu mult curaj și nu mă voi lăsa intimidat de absolut niciunii dintre cei care nu și-au făcut școala la timp, nu și-au dus la îndeplinire mizele profesionale, nu au avut capacitate ca înainte să intre în politică să demonstreze profesional ceva în zona lor de activitate. Mi s-a transmis că deranjez”, a mai spus Radu Miruță.