De aproape un deceniu, Cinemaraton readuce pe micul ecran filme care au marcat cinematografia românească, alături de producții mai puțin cunoscute și de titluri recente. Prin această selecție, televiziunea a readus în atenția publicului actori și regizori importanți pentru cultura română. Cinemaraton Play continuă această direcție într-un format care le permite spectatorilor să aleagă ce vor să vadă și când.

Abonament și acces la titluri individuale

Platforma va putea fi accesată din browser și prin aplicația mobilă, disponibilă în Google Play și App Store. Cinemaraton Play va funcționa pe bază de abonament, la un tarif accesibil, și va include o opțiune pay-per-view. Aceasta va permite plata separată pentru anumite titluri, inclusiv producții premium și lansări speciale.

„Lansarea Cinemaraton Play este un pas firesc în evoluția brandului Cinemaraton. După aproape 10 ani în care am readus filmul românesc în atenția publicului prin televiziune, era natural să facem trecerea către o platformă digitală, adaptată modului actual de consum. Ne dorim să oferim acces facil la filme românești, fie că vorbim despre producții clasice sau contemporane, dar și să dezvoltăm producții proprii care să completeze această ofertă și să ducă mai departe identitatea Cinemaraton”, a declarat Adrian Bucă, director general Cinemaraton.

Prin noul serviciu, Cinemaraton își propune să faciliteze accesul la filmul românesc atât pentru publicul din țară, cât și pentru românii din diaspora.