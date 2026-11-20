Raed Arafat a fost trimis în judecată în dosarul „Elicopterul”, în care este acuzat de complicitate la contrabandă. Cauza a fost înregistrată pe 19 noiembrie la Curtea de Apel București și vizează introducerea în România a unui elicopter SMURD fără îndeplinirea formalităților vamale. Procurorii estimează un prejudiciu de peste 4,4 milioane de lei, reprezentând TVA neachitat.

Șeful DSU figurează ca inculpat alături de alte 16 persoane. Dosarul, înregistrat la Secția I penală a Curții de Apel București, are ca obiect infracțiuni la regimul vamal și se află în faza de fond.

De la accidentul aviatic din Republica Moldova la dosarul de contrabandă

Ancheta are legătură cu accidentul din 2 iunie 2016, când un elicopter al Inspectoratului General de Aviație (IGAv) al MAI s-a prăbușit în Republica Moldova, în apropierea localității Haragîș. Aeronava efectua o misiune SMURD, iar toate cele patru persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Elicopterul era asigurat printr-o poliță CASCO, care acoperea inclusiv distrugerea completă a aeronavei.

Asigurătorul putea achita o despăgubire de aproximativ 23,3 milioane de lei, echivalentul a 5,27 milioane de euro, sau putea înlocui aeronava distrusă. În cele din urmă, s-a decis furnizarea unui alt elicopter, cu dotări similare, inclusiv echipamentele medicale necesare intervențiilor de urgență. În noiembrie 2017, Inspectoratul General de Aviație a preluat noua aeronavă din Guernsey, insulă aflată în afara teritoriului de aplicare a TVA al Uniunii Europene.

Potrivit anchetatorilor, elicopterul a fost adus în România și utilizat fără efectuarea procedurilor vamale obligatorii și fără achitarea taxelor aferente importului. Procurorii susțin că această operațiune a provocat un prejudiciu de 4.435.269 de lei la bugetul statului, reprezentând TVA datorat în vamă.

Raed Arafat, acuzat de complicitate la contrabandă

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București a anunțat, pe 21 aprilie 2026, începerea urmăririi penale față de 17 persoane. Acuzațiile vizau contrabanda, sub formele coautoratului, complicității și instigării. Ulterior, pe 11 septembrie, Raed Arafat a fost audiat de procurorii militari, care i-au adus la cunoștință calitatea de inculpat.

„Am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă cu elicopterul. Este o faptă care nu știu cum poate fi justificată”, a declarat atunci șeful DSU, la ieșirea de la Parchetul Militar.

Arafat a respins acuzațiile și a susținut că nu a semnat contractele pentru achiziționarea aeronavei. De asemenea, a afirmat că autoritățile vamale cunoșteau situația elicopterului și că instituțiile implicate au purtat corespondență în legătură cu procedurile aplicabile.

Instanța a ridicat sechestrul de pe bunurile șefului DSU

Cu o zi înainte de apariția informațiilor privind trimiterea sa în judecată, Raed Arafat a anunțat că instanța a decis ridicarea integrală a măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor sale.

Șeful DSU a susținut că măsurile nu aveau o justificare juridică și că alte hotărâri judecătorești ar fi arătat că disputa privind plata TVA trebuie soluționată pe cale fiscală.