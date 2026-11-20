Peste 92% dintre români sunt de acord cu instalarea mai multor camere de supraveghere video în spațiile publice, pentru prevenirea infracțiunilor. Doar 6,8% se opun unei astfel de măsuri.

Potrivit INSCOP, 78,6% dintre respondenți se declară total de acord cu instalarea mai multor camere de supraveghere. La polul opus, 4% dintre români sunt total împotriva măsurii.

Susținerea pentru camerele de supraveghere, ridicată indiferent de preferințele politice

În funcție de opțiunea politică, 97% dintre respondenții asociați PSD susțin măsura, urmați de 94% dintre cei asociați USR. În cazul PNL, procentul este de 92%, iar în cazul AUR, de 91%.

Diferențe apar și între femei și bărbați. În timp ce 95% dintre femei sunt de acord cu instalarea mai multor camere, procentul scade la 90% în rândul bărbaților.

În ceea ce privește vârsta, susținerea este de 94% în rândul tinerilor între 18 și 29 de ani. Procentul ajunge la 91% pentru persoanele între 30 și 59 de ani și la 93% pentru cele de peste 60 de ani.

Nivelul de educație aduce unele dintre cele mai mari diferențe. Persoanele cu studii primare susțin măsura în proporție de 97%, comparativ cu 91% dintre cele cu studii medii și 88% dintre cele cu studii superioare.

Nici mediul de rezidență nu schimbă semnificativ rezultatele. În mediul rural, 95% dintre respondenți sunt de acord cu instalarea mai multor camere, față de 90% în București.

Siguranța personală, mai importantă decât temerile privind viața privată

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că rezultatele arată cât de mult contează siguranța personală pentru români. În opinia sa, camerele de supraveghere sunt privite mai degrabă ca mijloace de protecție decât ca o amenințare la adresa vieții private.

„Susținerea aproape unanimă pentru instalarea mai multor camere de supraveghere în spațiile publice arată că românii acordă o importanță foarte mare siguranței personale și prevenirii infracțiunilor. În acest context, supravegherea video este percepută mai degrabă ca un instrument de protecție decât ca o posibilă limitare a vieții private.”

Directorul INSCOP subliniază că această opinie este împărtășită de categorii sociale diferite, în ciuda diferențelor de vârstă, educație și orientare politică.

„Consensul foarte larg, care depășește diferențele de vârstă, educație și preferințe politice, sugerează că nevoia de siguranță reprezintă una dintre valorile comune ale societății românești. Rezultatul evidențiază disponibilitatea cetățenilor de a accepta o prezență mai mare a instrumentelor de supraveghere în spațiul public, atunci când acestea sunt asociate explicit cu prevenirea criminalității.”

Date despre sondaj

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Datele au fost colectate în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin interviuri telefonice și chestionare online.

La cercetare au participat 1.197 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eșantionul este reprezentativ la nivel național, iar marja maximă de eroare este de +/- 2,8%, la un nivel de încredere de 95%.