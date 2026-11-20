Un accident produs pe Drumul Expres DEx4, în județul Cluj, a scos în evidență un gest care poate face diferența între viață și moarte. Șoferii blocați în trafic au lăsat, din proprie inițiativă, un culoar liber pentru echipajele de intervenție, aplicând o regulă folosită de ani buni în mai multe țări europene.

Incidentul a avut loc miercuri seară, 18 noiembrie, în apropierea localității Tureni. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, notează Pro Infrastructura.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Cluj, un șofer de 35 de ani a intrat în coliziune cu un autoturism imobilizat parțial pe banda de circulație, în urma unei defecțiuni tehnice. Victimele sunt un bărbat de 30 de ani și un pasager de 67 de ani.

În urma accidentului, circulația a fost blocată temporar. Șoferii aflați în coloană au tras mașinile spre marginile carosabilului, lăsând suficient spațiu pentru trecerea autospecialelor.

Gestul a fost apreciat de Asociația Pro Infrastructură, care promovează introducerea culoarului de salvare în legislația rutieră din România.

„Iată că se poate și la noi, în practică, deși legea nu este încă adoptată”, au transmis reprezentanții organizației.

Cum se formează corect culoarul de salvare

Procedura este cunoscută în Germania sub denumirea de „Rettungsgasse” și presupune crearea unui spațiu liber între benzile de circulație, atunci când traficul încetinește puternic sau apare un ambuteiaj.

Pe drumurile cu două benzi pe sens, șoferii aflați pe banda a doua trebuie să se deplaseze cât mai mult spre stânga, iar cei de pe prima bandă, spre dreapta. Pe șoselele cu trei sau mai multe benzi pe sens, conducătorii auto de pe banda din extrema stângă trag spre stânga, în timp ce toți ceilalți se deplasează spre dreapta. Astfel, între cele două benzi din stânga se formează un culoar prin care pot trece ambulanțele, pompierii și echipajele de poliție.

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că șoferii nu trebuie să aștepte blocarea completă a circulației sau apariția autospecialelor cu sirenele pornite. Culoarul trebuie format încă din momentul în care traficul încetinește semnificativ.

De ce nu este suficientă banda de urgență

Reprezentanții asociației explică faptul că banda de urgență nu poate fi folosită întotdeauna de echipajele de intervenție.Pe drumurile expres din România există acostamente, nu benzi de urgență continue. În cazul autostrăzilor, banda de urgență poate lipsi pe anumite poduri, viaducte sau în zonele în care se desfășoară lucrări.

În plus, aceasta poate fi ocupată de vehicule defecte sau de resturi provenite din accidente, iar lățimea sa nu este întotdeauna suficientă pentru autospecialele de mari dimensiuni. Prin formarea unui culoar între benzile de circulație, echipajele pot ajunge mai rapid la persoanele care au nevoie de ajutor.

Legea a fost respinsă de Senat. Decizia finală aparține deputaților

În România, șoferii sunt deja obligați să acorde prioritate vehiculelor care circulă în regim prioritar, însă formarea preventivă a unui culoar de salvare nu este reglementată distinct după modelul german.

Un proiect legislativ care introduce această obligație în Codul rutier a fost respins de Senat pe 21 septembrie 2026. Inițiativa a primit 44 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 60 de abțineri.

Ulterior, proiectul a primit raport favorabil în Comisia pentru transporturi și infrastructură a Camerei Deputaților. Camera Deputaților este forul decizional, iar propunerea urmează să fie supusă votului în plen.