Românii au împrumutat statul cu 13,24 miliarde de lei prin programul Fidelis, în primele 11 ediții din 2026. Suma este mult mai mică decât cea atrasă în ultimii doi ani, iar interesul investitorilor continuă să scadă. În schimb, programul Tezaur a avut rezultate mai bune. Împreună, cele două programe au adus la buget peste 37,6 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, analizate de Curs de Guvernare.

Programul Fidelis se îndreaptă spre cel mai slab rezultat anual din 2023 încoace. În urmă cu trei ani, statul a atras de la populație 9,38 miliarde de lei. Suma a crescut la 16,49 miliarde de lei în 2024, iar în 2025 a ajuns la un nivel record de 21,09 miliarde de lei. În 2026, însă, interesul pentru titlurile de stat a scăzut considerabil. Cea mai slabă ediție a fost cea din iulie, când subscrierile au însumat doar 660 de milioane de lei. Dintre acestea, numai 202 milioane de lei au reprezentat investiții în titluri denominate în lei. A fost cel mai slab rezultat înregistrat de programul Fidelis de la reluarea sa, în 2020.

Situația s-a îmbunătățit în lunile următoare, dar sumele atrase au rămas sub nivelurile obișnuite din anii precedenți. În septembrie, populația a investit 852 de milioane de lei, iar în octombrie, 1,3 miliarde de lei. Ediția din noiembrie a adus 1,48 miliarde de lei. Totuși, rezultatul din noiembrie a fost susținut în mare parte de titlurile emise în euro. Acestea au reprezentat 77% din totalul subscrierilor, semn că investitorii sunt mai interesați de plasamentele în moneda europeană.

De ce nu mai sunt românii la fel de interesați de Fidelis

Scăderea interesului pentru Fidelis a început încă de la sfârșitul anului trecut. Unul dintre motive este eliminarea titlurilor de stat cu maturitate de un an, care se numărau printre cele mai căutate de investitori. Ministerul Finanțelor a renunțat la aceste titluri în iunie 2025, pentru a evita concentrarea unui număr prea mare de rambursări în 2026 și 2027. Decizia a venit după o perioadă în care statul se împrumutase masiv pe termen scurt, pe fondul incertitudinilor politice și fiscale.

Un alt factor care a contribuit la scăderea interesului este nivelul dobânzilor oferite. Acestea nu au crescut suficient pentru a compensa inflația și riscurile economice, potrivit analizei. În octombrie 2026, rata anuală a inflației era de aproximativ 7%, ceea ce a redus atractivitatea unor plasamente în titluri de stat.

În plus, investitorii activi la Bursa de Valori București au la dispoziție și alte variante de plasament. Acțiunile unor companii listate pot aduce câștiguri mai mari decât dobânzile oferite de stat, atât prin dividende, cât și prin creșterea prețurilor.

Pentru a atrage în continuare investitori, Ministerul Finanțelor a pus mai mult accent pe titlurile în euro, cu perioade de rambursare mai lungi. În ultimele luni, statul a oferit inclusiv titluri cu maturitate de zece ani.

Tezaur compensează scăderea. Românii au împrumutat statul cu peste 37 de miliarde de lei

În timp ce Fidelis pierde din popularitate, programul Tezaur continuă să atragă sume importante de la populație. În cele 11 ediții organizate în 2026, Ministerul Finanțelor a împrumutat 24,37 miliarde de lei prin Tezaur, aproape dublu față de suma atrasă prin Fidelis. Astfel, cele două programe au adus împreună 37,6 miliarde de lei, depășind totalul de 32,7 miliarde de lei înregistrat în 2024.

Rezultatul rămâne însă sub cel din 2025, când statul a atras de la populație 47,2 miliarde de lei, o sumă record.

Anul trecut, împrumuturile prin Fidelis și Tezaur au reprezentat 17,8% din totalul celor 265 de miliarde de lei împrumutate de Guvern pentru acoperirea necesarului de finanțare.