Cu 50 de lei mai mult pe an

Pentru o poliță valabilă 12 luni, prețul a urcat de la 300 la 350 de lei, iar cine optează pentru o perioadă de 6 luni plătește acum 250 de lei.

Diferența față de vechile tarife este de 50 de lei, scrie Profit.ro.

Schimbarea a fost adusă la cunoștința brokerilor care intermediază astfel de polițe printr-o notificare aplicabilă din 16 noiembrie, document care a ajuns în posesia publicației.

Asigurătorul a justificat majorarea prin faptul că prețul pentru aceste vehicule rămăsese același încă din 2023.

Evaluări periodice ale riscului

Întrebați de Profit.ro ce a stat la baza ajustării, reprezentanții Allianz-Țiriac Asigurări au explicat că tarifele RCA sunt reanalizate la anumite intervale, după regulile de analiză și gestionare a riscurilor proprii domeniului asigurărilor.

Potrivit companiei, la aceste analize se ține cont de particularitățile fiecărei categorii de vehicule, scopul fiind ca protecția oferită să rămână la un nivel corespunzător.

Doar prețul se modifică

În nota trimisă brokerilor, asigurătorul a precizat că modificarea privește strict tariful, nu și celelalte reguli ale poliței.

„Condițiile de asigurare și criteriile de eligibilitate aplicabile acestei categorii de vehicule rămân neschimbate”, se arată în document.

Intermediarii sunt rugați să folosească noile valori la emiterea ofertelor și să se asigure, înainte de a aplica tariful dedicat, că vehiculul are atestat de vehicul istoric. Chiar dacă au un regim de preț separat, mașinile istorice trebuie să aibă RCA, obligația legală aplicându-li-se și lor.

Când devine o mașină vehicul istoric

Vârsta nu este singurul criteriu după care o mașină este considerată istorică.

Statutul se obține doar dacă vehiculul îndeplinește mai multe condiții, între care: are minimum 30 de ani; face parte dintr-un tip de mașină scos din producție; și-a păstrat aspectul și caracteristicile tehnice originale, fără schimbări substanțiale; deține un atestat de vehicul istoric eliberat de Retromobil Club România, organismul abilitat să certifice aceste vehicule.

Confirmarea vine prin documentele de atestare, iar Registrul Auto Român (RAR) trece mențiunea corespunzătoare în Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).

Tot mai multe mașini istorice asigurate

Allianz-Țiriac a declarat pentru Profit.ro că, în primele 7 luni din 2026, avea în portofoliu aproximativ 5.000 de vehicule istorice cu RCA, cu 44% mai multe decât în intervalul similar de anul trecut.

Risc mai mic, tarif diferit

Compania a explicat și de ce aceste vehicule beneficiază de un preț aparte.

„Tariful RCA pentru vehiculele istorice este determinat de profilul specific de risc al acestei categorii. În general, aceste vehicule sunt utilizate ocazional, parcurg un număr redus de kilometri și înregistrează o frecvență mai scăzută a daunelor comparativ cu vehiculele utilizate zilnic.

Este important de precizat că asigurarea RCA acoperă prejudiciile produse terților, nu valoarea vehiculului asigurat. Prin urmare, tariful reflectă riscul asociat utilizării vehiculului, nu vechimea sau valoarea sa de colecție”, a mai precizat asigurătorul.