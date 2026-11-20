Curtea de Conturi a verificat situațiile financiare consolidate ale Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) pentru anul 2025. Auditorii au concluzionat că documentele „nu oferă o imagine fidelă asupra execuției bugetare”. Raportul vizează Ministerul Muncii și direcțiile sale de resort din teritoriu.

Raportul, publicat pe 18 noiembrie 2026, semnalează deficiențe grave în controlul intern și în gestionarea banilor publici la nivelul ministerului și al celor 151 de entități din subordine.

Ajutoare de 94 de milioane de lei pentru decedați, deținuți și pensionari cu salarii mari

Potrivit stirileprotv.ro, auditorii au identificat ajutoare sociale și indemnizații suspecte de aproape 94 de milioane de lei. Suma include circa 48 de milioane de lei plătite necuvenit și 45,85 de milioane de lei acordate pensionarilor care aveau și salarii active.

La Venitul Minim de Incluziune (VMI), prejudiciul estimat atinge 20,7 milioane de lei. Banii pentru combaterea sărăciei au ajuns la persoane cu câștiguri din dividende sau jocuri de noroc, abatere estimată la 16 milioane de lei. Au încasat ajutoare și familii care dețineau mașini ori iahturi peste limita legală (1,46 milioane de lei), dar și persoane cu depozite bancare peste plafon (326.931 de lei). Pe listă apar inclusiv plăți către persoane decedate (46.451 de lei) și deținuți (92.643 de lei).

La stimulentul de inserție, peste 20,6 milioane de lei au mers ilegal către persoane fără venituri impozabile sau aflate simultan în șomaj. Pentru alocațiile de stat, auditorii au găsit plăți necuvenite de 764.636 de lei. Banii au ajuns la copii ori reprezentanți legali decedați sau la părinți aflați în detenție.

La indemnizația de creștere a copilului, plățile ilegale au fost estimate la 1,2 milioane de lei. Beneficiarii aveau venituri peste plafon, încasau simultan stimulentul de inserție sau erau în închisoare.

Din cauza unei legi necorelate, sprijinul de 800 de lei pentru pensiile de până la 2.574 de lei a fost primit și de peste 72.300 de pensionari cu salarii active. Unele salarii depășeau 100.000 de lei pe lună.

Tot la acest sprijin, pensiile recalculate peste plafon au generat un prejudiciu de 1.045.120 de lei. În plus, indemnizația socială a fost plătită necuvenit (348.955 de lei) către beneficiari cu domiciliul în străinătate. Casele de pensii au mai achitat ilegal circa 3,3 milioane de lei urmașilor persoanelor persecutate politic, deși aceștia aveau dreptul doar la jumătate din sumă.

Erori contabile de miliarde și direcții fără activitate

Auditul a scos la iveală nereguli majore în contabilitate. La Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), datorii de 2,64 miliarde de lei către furnizorii de energie și gaze nu au fost înregistrate la timp. În unele cazuri, plățile s-au făcut înaintea deciziilor de aprobare și fără control financiar preventiv.

La finalul lui 2025, peste 1,02 miliarde de lei au rămas neutilizați în buget, fără angajamente legale de plată. Ministerul nu a verificat lunar creditele necheltuite pentru a le propune spre anulare. Deși avea peste 356 de milioane de lei disponibili pentru asistență socială, instituția a cerut în august 2025 încă 30 de milioane de lei din Fondul de rezervă al Guvernului pentru județele Neamț și Suceava. Totodată, preluarea fostului Minister al Familiei a rămas vulnerabilă juridic. Protocolul de predare-primire nu a fost semnat de miniștri și nu are viză de control financiar preventiv.

Curtea de Conturi a descoperit și Direcții Județene pentru Familie și Tineret (DJFT) care funcționau doar pe hârtie. La Buzău, Prahova, Sibiu și Vâlcea, statul a plătit salarii de 273.352 de lei exclusiv pentru directorii executivi. Instituțiile nu aveau patrimoniu, sedii proprii dovedite sau proiecte pentru tineret. Pentru a le face statele de plată, un funcționar din Dâmbovița sau Gorj era detașat o singură zi pe lună. La DJFT Gorj și Dâmbovița, salariile au ajuns la 1,35 milioane de lei, fără dovezi ale activităților specifice.

Afaceri păguboase la Complexul „Tei” și sporuri ilegale

La Casele de Cultură ale Studenților (CCS) și la Complexul Cultural Sportiv Studențesc (CCSS) „Tei”, venituri de peste 4 milioane de lei au fost încasate fără aprobări legale și nu au ajuns la bugetul de stat. CCSS „Tei” a cedat unei firme private clădiri și terenuri de peste 4.500 de metri pătrați (reduși ulterior la 2.934 de metri pătrați) prin contract de „prestări servicii” pe șapte ani.

Tariful a fost de 136 de lei pe oră. Firma organiza acolo nunți și evenimente corporate, și taxa 700 de euro pentru două ore, adică de circa 11 ori mai mult. În 2025, complexul a încasat 131.942 de lei, iar firma a raportat un profit net de peste 1,09 milioane de lei.

Printr-un alt contract nelegal, CCSS „Tei” a cedat un teren de rugby și o tribună cu 100 de lei pe oră. Firma a primit scutire de chirie timp de șase luni, cu o pierdere de 66.321 de lei, pe motivul unor investiții de 3 milioane de lei care nu au fost recepționate.

Conducerea a mai plătit fără acordul ministrului 120.000 de lei unei firme de avocatură și 210.873 de lei unei firme de resurse umane. Deși complexul avea propriul departament, salariile au fost calculate greșit chiar și cu consultanța externă.

La casele de cultură ale studenților au apărut erori salariale de 1,67 milioane de lei. Angajații au fost încadrați ilegal pe grilele administrației centrale și au primit sporuri majorate fără bază legală.

Directorul CCS Alba-Iulia și-a acordat singur un spor de 974 de lei, fără ordin de ministru. La CCS București, s-au plătit indemnizații de doctorat pentru simple activități de „monitorizare media”.

Termen până în 2027 pentru recuperarea banilor

Curtea de Conturi a dat Ministerului Muncii termen până la 30 iunie 2027 pentru remedierea problemelor și recuperarea prejudiciilor. O parte dintre instituții au luat deja primele măsuri în timpul auditului. Agențiile județene de plăți din peste 25 de județe și București au început recuperarea ajutoarelor plătite necuvenit.

Casele teritoriale de pensii din județe precum Cluj, Hunedoara, Olt, Arad, Timiș, Gorj, Ilfov, Bihor și Suceava revizuiesc dosarele și recuperează debitele. Măsuri parțiale au fost luate și la CCSS „Tei”, iar pentru DJFT Sibiu ministerul a depus declarația fiscală rectificativă.