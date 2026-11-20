Peste 300 de organizații și asociații din România au semnat o scrisoare deschisă, inițiată de Asociația pentru Relații Comunitare, prin care solicită Parlamentului retragerea propunerii legislative B616/2026. Printre semnatari se află și Dăruiește Viață, organizația care a ridicat primul spital de oncologie pediatrică din bani privați și care avertizează că noul proiect blochează sprijinul companiilor pentru cauzele sociale și medicale.

Într-o postare publicată pe Facebook, reprezentanții Dăruiește Viață acuză inițiatorii proiectului că lovesc exact în organizațiile care suplinesc lipsurile statului.

„80 de parlamentari au decis că activitatea ONG-urilor care au un impact real în societate, acolo unde, de multe ori, statul eșuează, nu ar mai trebui susținută de mediul privat. ONG-urile care construiesc spitale, care asigură servicii care altfel ar fi imposibil de accesat, cum este îngrijirea paliativă, care au grijă de persoanele defavorizate sau care se asigură că tot mai mulți copii nu abandonează școala”, au transmis reprezentanții asociației.

Miza sponsorizărilor private pentru spitalul de la Marie Curie

Dăruiește Viață subliniază că spitalul pentru copii pe care l-a construit, funcțional din 2024, a fost realizat exclusiv din sponsorizări oferite de peste 8.000 de companii și din donații venite de la peste 350.000 de persoane fizice. Până în prezent, peste 5.500 de copii au primit tratament în această unitate medicală. Organizația lucrează acum la extinderea proiectului într-un Campus Medical Pediatric, destinat tuturor celor peste 20.000 de copii tratați anual la Spitalul „Marie S. Curie”.

„Implicarea companiilor a fost esențială și continuă să fie esențială pentru proiectele noastre. Propunerea legislativă ar îngreuna accesul la sprijinul oferit de companii. Pentru noi și pentru alte ONG-uri care au grijă de cei mai vulnerabili dintre noi”, precizează asociația.

Reprezentanții Dăruiește Viață le cer cetățenilor să le scrie parlamentarilor din județele lor și să le transmită că propunerea B616/2026 „este un atac la binele nostru, al întregii societăți”.

Cine sunt numele sonore din spatele proiectului B616/2026

Proiectul legislativ este susținut de 18 senatori și 62 de deputați. Cea mai mare parte a semnăturilor provine din zona social-democrată: 53 de parlamentari PSD și doi deputați afiliați grupului PSD (55 în total). Lista este completată de 18 deputați AUR, șase parlamentari PNL (doi senatori și patru deputați) și un deputat UPR. Lista completă aici.

Printre inițiatorii cu notorietate din PSD se numără ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, alături de foștii miniștri Adrian Câciu, Mihai Fifor, Angel Tîlvăr, Titus Corlățean, Robert Cazanciuc și Bogdan-Gruia Ivan. Documentul a fost semnat și de senatorii Adrian Streinu-Cercel, Carmen Orban și Daniel Zamfir, precum și de deputatul Ciprian Șerban.

Din partea AUR, printre inițiatori se află Mugur Mihăescu, Lidia Vadim-Tudor, Mihai Enache și Ciprian Paraschiv. De la PNL, proiectul a primit semnăturile senatorilor Maria-Gabriela Horga și Mihail Veștea, respectiv ale deputaților Florin Roman și Bogdan Huțucă.