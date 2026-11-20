Ministrul Apărării, Radu Oprea, a afirmat joi seară, la TVR Info, că sistemul de detectare a dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian al României va deveni tot mai eficient. Ministrul a subliniat importanța schimbului de informații și a echipamentelor performante, care reduc timpul de reacție al forțelor aeriene.

Sprijin aliat pentru detectarea și doborârea dronelor

Potrivit ministrului Apărării, statele aliate din NATO și din Uniunea Europeană contribuie deja concret la securizarea spațiului aerian național. Radu Oprea a menționat cele șase drone doborâte până acum pe teritoriul României și a apreciat performanța piloților români.

„Aliații, atât din Europa, cât și din NATO, ajută, contribuie efectiv, sunt semnale deja de contribuție pe care unele dintre țările aliate le au deja față de România. Este important să avem schimb de informații, să lucrăm împreună, să avem echipamente care să ne permită să vedem mai bine și, din această perspectivă, lucrurile stau bine, dar vor sta și mai bine. Cu cât vedem mai devreme, mai bine, mai clar, cu atât putem avea un timp de reacție mai rapid și lucrurile acestea vor face ca eventualele drone care vor intra în spațiul aerian al României să fie doborâte, așa cum s-a întâmplat cu cele șase care sunt deja doborâte pe teritoriul României, lucru care face din piloții noștri cei mai titrați, în acest moment, piloți între aliații din NATO pe teritoriul Uniunii Europene”, a declarat Radu Oprea, citat de news.ro.

Trupe americane suplimentare și libertatea de navigație la Marea Neagră

În cadrul aceleiași intervenții, ministrul Apărării a arătat că oficialii români au purtat discuții frecvente despre nevoia de securitate a țării. În acest context, România a solicitat Statelor Unite „o prezență sporită” a trupelor americane.

Radu Oprea a explicat că parteneriatul strategic cu Washingtonul are o miză atât militară, cât și economică, mai ales în legătură cu susținerea Ucrainei și menținerea rutelor comerciale maritime.

„Parteneriatul strategic cu SUA este extrem de important pentru România și este o chestiune legată nu numai de securitate, ci este o chestiune legată și de economie. Atunci când spunem că vrem să susținem Ucraina, Ucraina trebuie să se poată susține prin economia ei, care are nevoie de Marea Neagră, are nevoie de căi de navigație, are nevoie de a putea transporta, de a importa și de a exporta. Marea Neagră – o cale de navigație liberă este un lucru pe care l-am cerut la Bruxelles și sprijinul pentru acest lucru”, a adăugat ministrul Apărării.