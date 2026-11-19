Fostul fotbalist Gabriel Tamaș (43 de ani), în prezent manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș, a fost reținut joi seara de Poliția Capitalei, pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi bătut doi bărbați în Centrul Vechi al Bucureștiului.

Fostul internațional a ajuns la Secția 27 din Capitală, după ce ar fi agresat fizic doi bărbați, de 33 și 38 de ani și care, inițial, nu au depus plângere.

Totul s-a întâmplat în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, pe o stradă din Centrul Vechi al Capitalei, relatează gsp.ro.

Fostul fundaș a fost încătușat și a primit o amendă contravențională de 2000 de lei.

Ce spune Poliția

„La data de 18 noiembrie 2026, în jurul orei 03:30, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alți doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani.

Polițiștii au acordat sprijin celor două persoane vătămate, acestea comunicând că nu doresc să formuleze plângere penală, la acel moment, cu privire la eveniment și, totodată, refuzând transportul la o unitate medicală.

Întrucât, la fața locului, bărbatul de 43 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaționarea și nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, acesta a fost încătușat, cu respectarea dispozițiilor legale și a fost condus la sediul subunității de poliție în vederea luării măsurilor legale.

Totodată, la sediul secției a fost solicitat și un echipaj medical, având în vedere faptul că bărbatul în cauză prezenta o echimoză la nivelul feței, însă acesta a refuzat transportul la spital.

Ulterior, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei, conform Legii 61/1991 republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Cercetările sunt continuate, din oficiu, de polițiștii Secției 27 Poliție, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii lovire sau alte violențe”, a transmis Poliția Municipiului București.

Plângeri și arestare

În final, victimele au luat decizia de a face plângere împotriva fostului fosbalist.

Joi seară, Tamaș a ieșit de la audieri cu gluga trasă pe cap și cu un hanorac peste cătușe, refuzând să facă presei orice declarație.

„În urma probatoriului administrat în cauză, inclusiv a plângerilor penale formulate de cele două persoane vătămate, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost condus la sediul Secției 27 Poliție, în baza unui mandat de aducere.

Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul să fie prezentat magistraților, cu propunere legală”, transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe.

Un șir lung de scandaluri

Încă de când era în activitate, Gabi Tamaș s-a aflat în centrul mai multor scandaluri, relatează GSP.

În 2009, când juca pentru Dinamo, a fost trimis la echipa a doua după ce a consumat alcool și a făcut scandal în cantonamentul din Antalya.

Doi ani mai târziu, a ratat turneul naționalei din America de Sud din cauza unei beții prelungite până în zori. Selecționerul Victor Pițurcă l-a amenințat cu excluderea de la națională la următoarea abatere de acest tip.

În vara anului 2013, după o noapte petrecută în Centrul Vechi al Capitalei, a mers la blocul unei cunoștințe din apropierea Pieței Victoriei.

Pentru că nu i s-a deschis ușa, a spart geamul ușii de la intrare și a pătruns în scară. Apoi a urcat la etaj și s-a certat cu locatarii deranjați de zgomot. În cele din urmă, epuizat, a adormit pe preșul din fața unui apartament.

Locatarii au alertat Poliția, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au devenit rapid virale.

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