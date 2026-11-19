Statele Unite au reușit să convingă partea rusă să accepte un concept conform căruia garanțiile de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe prevederile Articolului 5 din NATO, a declarat reprezentantul special al președintelui american, Jared Kushner.

El a spus că Donald Trump este dispus să ia în considerare această posibilitate dacă servește intereselor SUA, scriu Interfax-Ukrainași The Guardian

Kushner a făcut aceste remarci joi, la o conferință de presă la Berlin, după o întâlnire a țărilor din „coaliția celor dispuși”.

Kushner spune că SUA au reușit să facă Moscova să accepte ideea că orice acord de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe un aranjament de tip Articolul 5, precum cel din NATO.

„Știu că există mult scepticism și neîncredere în acest concept în Rusia, dar de aceea este important să reluăm dialogul dintre Europa și Rusia”, a spus el.

„Din perspectiva Americii, acordarea unei garanții de securitate similare cu Articolul Cinci [din Tratatul Atlanticului de Nord] este o chestiune foarte, foarte importantă. Și cred că este ceva la care președintele Trump este deschis. Dar, evident, trebuie să fie în interesul Americii să facă asta și trebuie să ne asigurăm că face parte dintr-un pachet de securitate mai amplu”, a declarat Kushner într-o conferință de presă după summitul Coaliției de Voință (Coalition of the Willing).

Kushner a participat, joi, la Coaliţia de Voinţă de la Berlin, unde a participat şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

Merz așteaptă invitarea Europeni la discuțiile de pace

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că se așteaptă ca noi discuții de pace cu Ucraina „să aibă loc în curând”, Europa urmând acum să aibă un loc la masa negocierilor alături de Statele Unite, Rusia și Ucraina.

Merz nu a oferit o dată și a adăugat că „căutăm locații pe teren neutru”, numind Emiratele Arabe Unite ca o posibilă locație.

Cancelarul a găzduit la Berlin zeci de aliați ai Ucrainei și pe președintele Volodimir Zelenski la un summit al „Coaliției celor dispuși” care a promis un sprijin puternic pentru Kiev, la aproape cinci ani de la invazia la scară largă a Rusiei.

Summitul de la Berlin, la care au participat peste 25 de lideri, a avut loc la doar câteva ore după summitul tripartit fără precedent dintre președintele american Donald Trump, Vladimir Putin al Rusiei și Xi Jinping al Chinei, care a avut loc la Shenzhen, în China.

Merz: „Atât timp cât va fi nevoie, vom fi alături de Ucraina și nu vom ezita”

„În calitate de Coaliție a Voluntarilor, am spus clar astăzi împreună că salutăm decizia Statelor Unite de a iniția noi negocieri cu Rusia”, a declarat Merz, adăugând că speră să lucreze în „echipă cu Kievul și Washingtonul”.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham – co-gazdă a discuțiilor de la Berlin alături de Merz și președintele francez Emmanuel Macron – a declarat: „Sper că acest mesaj va fi auzit foarte clar la Moscova. .”

Trump a sunat la discuțiile de la Berlin de la bordul avionului Air Force One, în drum spre întoarcerea din Shenzhen, a declarat trimisul american Jared Kushner, care a adăugat că Trump dorește implicarea Europei într-un acord de pace privind Ucraina și că poziția SUA-Europa este „mult mai strânsă”.

„Vrem să ne asigurăm că tot ceea ce facem este unificat și vreau, de asemenea, să pot repeta că președintele Trump dorește să încheie un acord cu Europa alături. Nu dorește să impună nimic unilateral.”

Discuții despre Ialta

Existau temeri că întâlnirea de la Shenzhen i-ar putea determina pe Trump, Putin și Xi să ia decizii radicale privind Ucraina, ignorând Kievul și Europa.

Discuțiile trilaterale au fost comparate cu summitul de la Ialta din 1945, în cadrul căruia președintele american Franklin D. Roosevelt, britanicul Winston Churchill și liderul sovietic Iosef Visarionovici Stalin au stabilit noi granițe teritoriale postbelice.

Merz a spus că un „format de la Ialta nu poate aduce pacea” în Ucraina, descriind în același timp summitul tripartit din China drept o „ocazie de a face fotografii”.

Merz le-a oferit fiecăruia dintre participanții de la Berlin câte o bucată din Zidul Berlinului, spunând că structura a adus „opresiune, insecuritate și lipsă de pace”, adăugând: „exact asta reprezenta Ialta”.

Putin: „Partea americană ne îndeamnă să acceptăm implicarea europenilor”

Putin a declarat după summitul din China că Rusia a invitat, prin canale diplomatice, lideri europeni la Moscova.

„Partea americană ne îndeamnă să acceptăm implicarea europenilor”, a declarat Putin.

„Prin canale diplomatice, le-am sugerat europenilor să vină la Moscova”, a spus Putin. „Și după aceea vom decide în ce format pot continua discuțiile.”

„Înțelegem că discuțiile despre probleme legate de securitatea în Europa sunt inutile fără europeni.”

Cu toate acestea, el a mai spus că Moscova nu poate accepta niciun fel de legături de apărare între Ucraina și Europa, subliniind că „cooperarea militară sub orice formă este, desigur, o problemă”.

„Mult mai dureros”

Atacurile rusești au afectat puternic infrastructura energetică și de transport a Ucrainei, în timp ce Kievul are nevoie urgentă de rachete Patriot și alte arme fabricate în SUA.

Între timp, Ucraina a vizat instalațiile petroliere rusești și joi a atacat din nou podul care leagă Crimeea anexată de Rusia – a treia oară într-o săptămână când această arteră de transport importantă a fost vizată.

Putin a promis că „vom răspunde acestor atacuri. Răspunsul nostru va fi mult mai dureros decât atacul Kievului asupra podului”.

Macron cere accesul Ucrainei în NATO

Macron a cerut aliaților Ucrainei să facă „maximul” pentru a livra sistemele de apărare aeriană de care are nevoie și i-a îndemnat să „redeschidă chestiunea” aderării Ucrainei la NATO.

„Confruntați cu natura maximalistă a poziției Rusiei, cred că trebuie să redeschidem chestiunea aderării Ucrainei la NATO”, a declarat Macron.

Kushner a declarat că Trump este deschis extinderii către Ucraina a unei garanții de securitate similare clauzei de apărare reciprocă a NATO, dar a subliniat că și Washingtonul trebuie să-și protejeze interesele.

„Din perspectiva Americii, acordarea unei garanții de securitate similare cu Articolul Cinci este o chestiune foarte, foarte importantă”, a spus el.

„Și cred că este ceva la care președintele Trump este deschis, dar evident că trebuie să fie în interesul Americii să facă asta.”