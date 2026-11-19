România trebuie să se bazeze mai mult pe investițiile private, pe productivitate și pe capacitatea companiilor de a produce valoare adăugată, spune ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

El a avut întâlniri cu echipa Fondului European de Investiții (FEI), reprezentanții Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, și cu investitori instituționali care gestionează fondurile de pensii din Pilonul II si Pilonul III, cu care a discutat despre pașii necesari pentru dezvoltarea RoBOOST.

RoBOOST este un fond pregătit de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) în parteneriat cu Fondul European de Investiții (FEI), menit să faciliteze accesul la finanțare pentru start-up-uri, IMM-uri și companii românești aflate în diferite etape de creștere.

Mai mult capital, conectat la proiectele firmelor românești

„Am susținut un volum important de investiții publice în ultima perioadă, dar resursele bugetare sunt limitate. Pentru următoarea etapă de dezvoltare trebuie să atragem mai mult capital și să îl conectăm la proiectele viabile ale firmelor românești”, scrie ministrul Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

El spune că va fi schimbat modelul de creștere economică a României prin mai mult capital pentru companii.

„Consolidăm Banca de Investiții şi Dezvoltare și pregătim RoBOOST – primul fond de fonduri prin care banii publici să atragă investiții mult mai mari în economie. Miza este să oferim companiilor acces la capital pentru a-și extinde producția, a dezvolta tehnologii și a crea locuri de muncă în România”, spune Nazare.

Acest instrument, pregătit prin BID în parteneriat cu FEI, va investi în fonduri administrate profesionist, care să atragă și alți investitori și să finanțeze companii, explică ministrul.

Pentru un antreprenor, va însemna acces la parteneri care aduc, pe lângă bani, experiență și legături comerciale pentru următoarea etapă de dezvoltare a afacerii.

Miza RoBOOST

„Acesta este rolul pe care îl construim pentru BID. Am susținut consolidarea capitalului băncii, cu 250 de milioane de euro prevăzute în acest an și dezvoltarea instrumentelor prin care poate finanța economia. Garanțiile de portofoliu facilitează accesul companiilor la credite, iar prin parteneriatul cu FEI pregătim și mecanisme care să susțină capitalizarea și extinderea afacerilor.”

O companie care vrea să dezvolte un produs, să intre pe o piață nouă sau să își extindă producția poate avea nevoie de un partener de investiții, pe lângă creditul bancar. „Trebuie să avem soluții pentru aceste etape, astfel încât proiectele bune să poată găsi finanțare în România”, a explicat el.

RoBOOST continuă demersul anunțat pentru dezvoltarea unui fond național de fonduri, în parteneriat cu FEI.

Propunerea discutată pornește de la o contribuție a BID de 100 de milioane de euro, destinată investițiilor în fonduri administrate profesionist, care să atragă la rândul lor capital suplimentar și să finanțeze companii și proiecte.

Aici este important efectul de multiplicare, explică Nazare. Banii publici trebuie folosiți astfel încât să mobilizeze resurse private și instituționale, iar finanțarea totală care ajunge în economie să fie mai mare decât contribuția inițială a statului.

Experiența FEI în selectarea administratorilor, evaluarea proiectelor și monitorizarea investițiilor este esențială pentru o asemenea construcție, spune ministrul.

Încrederea investitorilor depinde de reducerea deficitului

„Am reușit să păstrăm resurse din PNRR pentru acest demers. Acum avem de stabilit mecanismul prin care acestea pot atrage alți investitori, cu reguli clare, administrare profesionistă și o evaluare riguroasă a riscurilor.”

Pentru ca aceste instrumente să atragă capital și să finanțeze economia, este necesară încrederea investitorilor, spune ministrul.

„Iar această încredere depinde de continuarea reducerii deficitului, de un buget credibil pentru 2027 și de respectarea lui. Un stat care se împrumută mult și scump pune presiune pe finanțarea întregii economii. De aceea, protejarea ratingului în categoria recomandată investițiilor este esențială și pentru companiile pe care vrem să le sprijinim prin BID și RoBOOST.”

România trebuie să vrea mai mult decât să evite retrogradarea

„Ambiția” României trebuie însă „să depășească evitarea unei retrogradări”, spune el.

„Trebuie să construim condițiile pentru revenirea perspectivei la stabilă și, ulterior, pentru îmbunătățirea calificativului de țară”, arată ministrul,

El spune că deciziile aparțin agențiilor, dar calitatea bugetului, disciplina cheltuielilor și consecvența reformelor depind exclusiv de guvern.

„ Un risc de țară mai redus poate însemna, în timp, finanțare mai accesibilă și mai mulți investitori dispuși să susțină proiecte în România.

Aceasta este legătura dintre consolidarea finanțelor publice și noul model de dezvoltare economică. Corectăm dezechilibrele pentru a crea condiții mai bune de investiții și, în paralel, construim instrumentele prin care capitalul să ajungă la firme. Am pus bazele prin măsurile de relansare, întărirea BID și parteneriatul cu FEI.”

Rezultatul trebuie să se vadă în finanțări concrete, companii care se extind și capacități noi de producție. Pentru aceasta avem nevoie de continuitate și de ambiția de a construi o economie care poate susține dezvoltarea pe termen lung, conchide ministrul.