Codul roșu de vânt intră în vigoare joi noapte și expiră vineri la ora 10:00

Potrivit ANM, avertizarea este valabilă de joi, de la ora 01:00, până vineri, la ora 10:00, și acoperă întreg județul Vrancea, precum și zona montană situată la altitudini de peste 1.200 de metri.

Meteorologii avertizează că vântul va sufla cu peste 90 km/h în județ, în timp ce în zonele montane rafalele vor atinge 120-140 km/h. Intensificările vor fi puternice și susținute, motiv pentru care Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ.

Deși codul roșu expiră vineri la ora 10:00, suspendarea cursurilor se prelungește până la ora 12:00.

Inspectoratul Școlar Vrancea va stabili cum vor fi recuperate orele

ISU Vrancea a precizat că Inspectoratul Școlar Județean va decide, împreună cu unitățile de învățământ, cum se vor desfășura și recupera activitățile didactice întrerupte vineri dimineață.

Ce le recomandă ISU Vrancea locuitorilor în timpul codului roșu

ISU Vrancea le cere locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare cât timp se manifestă fenomenele meteorologice periculoase și să nu parcheze mașinile lângă copaci, stâlpi sau panouri publicitare, care pot reprezenta un pericol în condiții de vânt puternic.

Inspectoratul recomandă și securizarea obiectelor de pe balcoane, terase și din gospodării, pentru a împiedica luarea acestora de vânt.

Totodată, locuitorii sunt îndemnați să urmărească informările transmise de autorități și să respecte indicațiile acestora pe toată durata avertizării.