„Când spun că îmi e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a declarat președintele în conferința de presă susținută joi seară în capitala Germaniei.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă se teme că extremiștii vor ajunge la putere

Jurnaliștii i-au cerut președintelui să explice mai clar ce înseamnă această teamă și dacă are legătură cu posibilitatea ca extremiștii să ajungă la putere în România. Nicușor Dan nu a confirmat că acesta este scenariul care îl îngrijorează și a evitat să ofere alte explicații.

El a repetat că se referă la un posibil rezultat al alegerilor parlamentare din 2028 și că nu dorește să dezvolte subiectul.

Ce a spus Nicușor Dan joi dimineață despre anul 2028

Declarația care a dus la întrebările adresate președintelui a fost făcută în cursul dimineții, la Summitul pentru Guvernanță Digitală organizat de Edge Institute. Organizatorii i-au propus un exercițiu de imaginație și l-au întrebat ce ar putea realiza România până în 2029.

În răspunsul său, Nicușor Dan a spus că se teme de anul 2028 și a explicat că o mare parte din timpul și energia sa, dar și a oamenilor din echipa sa, au fost consumate de problemele de securitate.

„Să ştiţi că mie mi-e frică de 2028. Pe de-o parte, noi nu trebuie să… câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate”, a afirmat șeful statului.

Președintele a adăugat că securitatea este o problemă esențială și că statul român va trebui să aloce în continuare multă energie pentru acest domeniu, chiar dacă acest lucru înseamnă mai puține resurse disponibile pentru alte priorități.

„Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu”, a spus Nicușor Dan.

Tot în cadrul conferinței de joi seara, președintele a fost întrebat de corespondentul special Cotidianul, Rareș Mereuță, despre Marian Neacșu, cu privire la atribuțiile primite de acesta și dacă îl consideră sau nu un profesionist.

Vezi aici VIDEO Nicușor Dan, despre Neacșu, la intrebarea Cotidianul: „Este un profesionist” – CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DE LA BERLIN

Președintele se află la Berlin pentru reuniunea Coaliției de Voință

Nicușor Dan a făcut aceste declarații joi, 19 noiembrie, la Berlin, unde participă la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, la invitația cancelarului german Friedrich Merz.

Întâlnirea reunește lideri care discută despre sprijinul pentru Ucraina, perspectivele unei eventuale păci și garanțiile de securitate pentru perioada următoare. Participarea președintelui român are loc pe fondul preocupărilor privind securitatea europeană, temă pe care acesta a invocat-o și în declarația făcută dimineață la București.