Tinerii social-democrați din sectoarele 1 și 6 ale Capitalei au încercat să profite de lansarea jocului Grand Theft Auto VI (GTA VI) pentru a atrage noi membri în partid. Cele două organizații au publicat pe Facebook imagini inspirate din celebrul joc video, în care apar reprezentanți ai formațiunii. Campania a avut însă un efect neașteptat. În loc să atragă simpatizanți, postările au stârnit un val de ironii la adresa PSD, internauții făcând legătura dintre infracțiunile din joc și controversele care au vizat partidul.

Au vrut să atragă tineri în PSD cu un joc despre infractori

Campania celor două organizații TSD vine chiar în ziua lansării GTA VI. Jocul dezvoltat de Rockstar Games este unul dintre cele mai așteptate titluri ale ultimilor ani.

Seria Grand Theft Auto este cunoscută pentru lumea sa deschisă, în care jucătorii pot fura mașini, participa la jafuri și comite diferite infracțiuni. Acțiunea noului joc se desfășoară în statul fictiv Leonida, inspirat de Florida, și include celebrul Vice City.

„Hai și tu în TSD S1”, au scris pe Facebook Tinerii Social-Democrați.

„Prima comunicare onestă a PSD din istorie”

Ideea de a promova un partid politic printr-un joc în care infracționalitatea ocupă un loc central nu a trecut neobservată. Internauții au sesizat rapid asocierea și au transformat comentariile într-o serie de ironii la adresa social-democraților.

„Știți că e un joc în care personajele principale sunt infractori da?”, a întrebat unul dintre utilizatori.

„Prima comunicare onestă a PSD din istorie”, a scris un altul.

Alții au făcut referire directă la istoria partidului și la acuzațiile de corupție care au vizat, de-a lungul timpului, diferiți reprezentanți ai acestuia.

„Păi voi jucați jocul ăsta de 37 de ani”, a scris un internaut.

Un alt comentariu a adaptat titlul jocului la politica românească: „Grand theft banii publici”.

„Are cumva scop de autoironie sau e prostie pura si sincera?”, a întrebat un alt comentator.

De la banii din cutiile de pantofi la „tinerii șinșilezi democrați”

Ironiile nu s-au oprit la subiectul jocului. Unii utilizatori au făcut aluzii la scandalurile recente în care au fost implicați membri PSD sau persoane apropiate acestora.

Unul dintre cazurile care au atras atenția publică a vizat zborurile private asociate companiei Nordis. Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au fost criticați după apariția informațiilor despre deplasări la Nisa și Monaco, alături de persoane implicate în afacerea Nordis.

Mai recent, ținutele de lux afișate la botezul copilului lui Alfred Simonis au provocat un nou val de critici. Atenția s-a concentrat în special asupra hainei de blană purtate de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu.

„Am intrat sa citesc comentariile. #TineriiSinsileziDemocrati!”, a scris un utilizator, făcând trimitere la scandalul vestimentar.

„Elicopterul ala e cel din Mykonos? Domnisoarele sunt amantele cui mafiot mufat la contracte cu dedicatie? La ceasuri vad ca va asortati cu razgrindeanu, la haine cu chinchila …”, a comentat acesta.

Nici tinerii USR nu i-au iertat pe social-democrați. „Bine că nu s-a lansat Mafia 4 ieri”

Campania de recrutare a tinerilor social-democrați a ajuns și în atenția organizației de tineret a USR, care a profitat de ocazie pentru a-i ironiza pe adversarii politici.

Pe pagina de Instagram, USR Tineret a distribuit postarea TSD Sector 1, însoțită de un mesaj ironic.

„Bine că nu s-a lansat Mafia 4 ieri”, o trimitere la seria de jocuri video despre crima organizată.