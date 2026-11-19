Consiliul Concurenței precizează, într-un punct de vedere oficial transmis pentru Cotidianul.ro, că nu a primit nicio sesizare referitoare la activitatea restaurantului Memo 10 din Cluj-Napoca și că nu a solicitat închiderea cantinelor sociale administrate de Primăria clujeană.

Clarificările vin în contextul controverselor provocate de anunțurile privind posibila reorganizare a acestor unități, măsură justificată de reprezentanții municipalității inclusiv prin invocarea legislației concurenței.

„Consiliul Concurenței nu a primit sesizări referitoare la activitatea restaurantului Memo 10. Totodată, autoritatea de concurență nu a solicitat închiderea cantinelor sociale administrate de Primăria Cluj-Napoca”, se arată în punctul de vedere oficial transmis publicației Cotidianul joi, 19 noiembrie. Am adresat și o solicitare mai amplă de clarificări Consiliului, răspunsurile urmând să ne fie furnizate ulterior.

Instituția precizează, în informarea citată, că este disponibilă să ofere explicații autorităților locale cu privire la aplicarea legislației în domeniu.

„Consiliul Concurenței este deschis permanent dialogului cu autoritățile locale, inclusiv cu reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca, pentru a oferi clarificări privind aspectele care intră în sfera sa de competență.”

Reorganizarea cantinelor, justificată prin legislația concurenței

Clarificările Consiliului Concurenței vin după ce reprezentanți ai Primăriei Cluj-Napoca au invocat posibile probleme de concurență pentru a explica necesitatea reorganizării cantinelor administrate de municipalitate.

Primăria, mai exact Consiliul Local, administrează prin intermediul Serivicului Cantina de ajutor social și pensiune restaurantul Memo 10, respective restaurantele cantină Zola (cantina socială) și Hoia. Mai operează și cantina din Someșeni – care funcționează exclusive pentru distribuirea de pachete persoanelor cu ajutor social și bufetul Primăriei – destinate exclusive angajaților instituției.

Viceprimarul Dan Tarcea a susținut, marți, 17 noiembrie, că finanțarea din bani publici a unor activități de alimentație publică ar putea crea un avantaj față de operatorii privați, în condițiile în care municipalitatea suportă cheltuieli precum salariile, utilitățile și investițiile.

La rândul său, șeful Serviciului „Cantina de ajutor social și pensiune”, Gheorghe Vișan, a anunțat că trei unități, inclusiv restaurantul Memo 10, ar urma să fie închise de la 1 ianuarie 2027, iar angajații să fie redistribuiți către activități destinate elevilor și beneficiarilor serviciilor sociale.

Ulterior, primarul Emil Boc a negat că ar exista o decizie de închidere a restaurantului Memo 10 și a dat asigurări că acesta își va continua activitatea și după 1 ianuarie 2027. Situația celorlalte cantine și eventualele modificări ale modului de funcționare nu au fost însă clarificate.

Cine a cerut, de fapt, reorganizarea?

Răspunsul Consiliului Concurenței confirmă că instituția nu a solicitat închiderea cantinelor, dar nu lămurește dacă au existat discuții, recomandări sau alte schimburi de informații între autoritatea de concurență și municipalitate pe această temă.

În aceste condiții, rămâne de clarificat ce observații concrete au stat la baza justificărilor prezentate de reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca și dacă reorganizarea anunțată este rezultatul unei evaluări interne a administrației locale.

Controversa a provocat reacții puternice în rândul clujenilor. Peste 8.000 de persoane au semnat, în decurs de 24 de ore, o petiție împotriva restricționării accesului publicului la cantine, în special la restaurantul Memo 10, apreciat pentru posibilitatea de a servi o masă la prețuri accesibile.

De asemenea, organizațiile patronale HORECA Cluj-Napoca și „Transilvania” au negat că ar fi solicitat închiderea sau reorganizarea acestor unități.

În lipsa unei solicitări de închidere din partea Consiliului Concurenței, Primăria Cluj-Napoca va trebui să explice temeiul concret al eventualelor măsuri de reorganizare și consecințele acestora pentru clujeni.

Primăria nu a clarificat ce a stat la baza reorganizării

Informațiile privind posibila reorganizare a cantinelor au apărut în urma unor discuții purtate de primarul Emil Boc cu jurnaliștii, în contextul unui eveniment public organizat marți, 17 noiembrie. În aceeași zi, la câteva ore distanță, contactat de unul din ziariștii participanți la discuții, viceprimarul Dan Tarcea a oferit explicații privind implicațiile legislației concurenței asupra activității acestor unități.

Răspunsul oficial al Consiliului Concurenței ridică însă noi întrebări cu privire la natura observațiilor invocate de reprezentanții municipalității și la existența unor documente sau recomandări concrete care să justifice reorganizarea.

Cotidianul a încercat să obțină clarificări suplimentare de la viceprimarul Dan Tarcea, însă acesta nu a răspuns apelurilor telefonice repetate până la momentul redactării articolului.

Rămâne astfel neclar dacă reorganizarea cantinelor este avută în vedere în urma unor discuții cu autoritatea de concurență sau reprezintă o inițiativă proprie a administrației locale. De asemenea, nu au fost prezentate public documentele care ar fundamenta eventualele modificări ale activității acestor unități.