Fostul vicepremier Oana Gheorghiu lansează acuzații dure la adresa PSD, după ce premierul Luca Niculescu i-a delegat atribuții extinse viceprim-ministrului Marian Neacșu. Gheorghiu susține că decizia reprezintă o nouă lovitură pentru democrație și că social-democrații controlează acum Guvernul și Parlamentul. Ea acuză PSD că a urmărit înlăturarea Guvernului Ilie Bolojan pentru a avea din nou acces la resursele statului.

Oana Gheorghiu critică decizia prin care Marian Neacșu, vicepremier PSD și ministru de Interne, a primit noi responsabilități în cadrul Executivului. Fostul vicepremier consideră că măsura reduce rolul real al prim-ministrului și concentrează puterea de decizie în mâinile reprezentantului PSD.

„Funcția de premier devine o fațadă, iar deciziile reale se iau în altă parte”, a transmis Oana Gheorghiu.

Aceasta susține că social-democrații și-au consolidat poziția în instituțiile statului și avertizează asupra consecințelor politice ale noii organizări guvernamentale.

Oana Gheorghiu: PSD controlează Guvernul și Parlamentul

În mesajul său, fostul vicepremier afirmă că PSD deține controlul asupra Executivului, dar și asupra Legislativului, prin majoritatea parlamentară formată împreună cu AUR, SOS România și alte formațiuni pe care le numește suveraniste.

Gheorghiu consideră că social-democrații au acum toate instrumentele politice necesare pentru a pune în aplicare măsurile pe care le-au susținut înainte de căderea Guvernului Bolojan.

Printre acestea, ea enumeră:

Creșterea pensiilor și salariilor;

Reducerea TVA și a taxelor;

Reforma administrativ-teritorială;

Reforma companiilor de stat;

Reducerea numărului de parlamentari.

Fostul membru al Guvernului se declară însă sceptic că aceste măsuri vor fi adoptate. Întrebată retoric, în propria postare, ce va face PSD cu puterea pe care o deține, Gheorghiu răspunde că partidul nu va pune în aplicare niciuna dintre reformele promise.

Acuzații privind adevăratul scop al schimbării Guvernului

Oana Gheorghiu merge mai departe și susține că schimbarea puterii politice nu a urmărit îmbunătățirea situației economice sau realizarea reformelor administrative. În opinia sa, conflictul politic care a dus la înlăturarea Guvernului condus de Ilie Bolojan ar fi avut drept obiectiv readucerea PSD în poziția de a controla resursele publice.

Fostul vicepremier afirmă că această situație îi afectează în primul rând pe contribuabilii români, care suportă costurile deciziilor politice prin taxele și impozitele plătite.

Afirmațiile reprezintă acuzații politice formulate de Oana Gheorghiu. În postarea sa nu sunt prezentate dovezi care să demonstreze că accesul la resursele statului a fost scopul înlăturării fostului Executiv.

Marian Neacșu a primit atribuții extinse în Guvern

Criticile vin după publicarea, miercuri, 18 noiembrie, în Monitorul Oficial, a Deciziei nr. 463/2026, semnată de premierul Luca Niculescu.

Documentul prevede că vicepremierul Marian Neacșu va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere, inclusiv Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Ministerul Apărării și Ministerul Justiției.

Totodată, Neacșu va asigura coordonarea funcțională a zece ministere și a ministrului delegat pentru învățământul preuniversitar. Acesta va coordona și instituțiile și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Decizia a provocat reacții critice și din partea altor reprezentanți ai opoziției, care susțin că premierul Luca Niculescu își pierde influența asupra activității Executivului.

Guvernul respinge acuzațiile privind pierderea puterii de către premier

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat că extinderea atribuțiilor lui Marian Neacșu este determinată de reducerea numărului de vicepremieri.

Spre deosebire de fostul Guvern Bolojan, care avea cinci viceprim-miniștri, actualul Executiv are unul singur.

Potrivit lui Cărbunaru, atribuțiile exercitate anterior de mai mulți vicepremieri au fost redistribuite către Marian Neacșu. Reprezentantul Guvernului a insistat că mecanismul de avizare nu schimbă autoritatea prim-ministrului asupra Executivului. Acesta a precizat că decizia finală asupra proiectelor guvernamentale îi aparține în continuare premierului Luca Niculescu.