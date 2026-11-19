Apel la curaj și consens

Potrivit lui Tomac, momentul actual cere curaj pentru ca un proiect serios să fie adus în discuție, unul menit să clarifice felul în care funcționează administrația publică locală, iar acest demers ar trebui tratat ca un lucru firesc.

Dacă Executivul ar găsi consensul necesar și ar avea curajul să continue acest obiectiv, consilierul prezidențial s-ar declara mulțumit.

Dintre statele Uniunii Europene, România rămâne singurul care nu a făcut această reformă administrativă după momentul aderării, explică Tomac.

„România nu mai poate funcționa după harta desenată de Ceaușescu în 1968”, a declarat Eugen Tomac, pentru Digi24.

Criteriile, înaintea numărului de regiuni

La întrebarea dacă o împărțire în 15 regiuni ar fi mai eficientă decât una în 8, Tomac nu a indicat o cifră. El s-a declarat adeptul soluțiilor serioase, care presupun, în opinia sa, criterii foarte serioase, și a apreciat că abordarea prezentată de Dragoș Benea pornește tocmai de la astfel de premise.

Rezervele UDMR

UDMR susține că reforma administrativă ar afecta reprezentarea minorității maghiare din România, însă Tomac este de părere că un consens rămâne posibil.

Comunitatea maghiară nu va fi lăsată în afara acestei dezbateri, consideră consilierul prezidențial, care a cerut ca discuția să fie purtată pragmatic și cu mai puțină emoție, cu gândul la viitorul tuturor cetățenilor români, indiferent de limba vorbită în familie.

„UDMR-ul întotdeauna a avut această reținere cu privire la reforma administrației, dar eu sunt convins că cu argumente serioase, pentru că cei din UDMR sunt oameni politici responsabili și au dovedit întotdeauna că sunt capabili să accepte argumente solide. Și eu cred că inclusiv cu UDMR se poate găsi un consens pe o dezbatere așezată într-o primă etapă”, a mai precizat Eugen Tomac.