Președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping au transmis joi, 19 noiembrie, mesaje privind consolidarea cooperării economice în regiunea Asia-Pacific, în cadrul summitului APEC de la Shenzhen. Putin a declarat că apropierea de economiile asiatice reprezintă o direcție strategică pentru Rusia, în timp ce Xi a cerut eliminarea barierelor comerciale și o colaborare mai strânsă în domeniul inteligenței artificiale. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor dintre marile puteri și al competiției tehnologice dintre China și Statele Unite.

Vladimir Putin a afirmat că Rusia trebuie privită drept o componentă importantă a regiunii Asia-Pacific și a îndemnat statele participante la summit să utilizeze infrastructura logistică rusă.

Liderul de la Kremlin a subliniat că Moscova contribuie la securitatea energetică și alimentară a regiunii, două domenii în care Rusia urmărește să își consolideze poziția economică.

„Suntem o parte integrantă a regiunii”, a declarat Putin, potrivit Reuters, subliniind importanța parteneriatelor economice dintre Moscova și statele membre APEC.

Președintele rus a explicat că dezvoltarea acestor relații reprezintă o prioritate strategică și a cerut organizației să adopte o agendă comună, orientată spre cooperare.

Putin își îndreaptă atenția spre Asia

Rusia încearcă să își extindă relațiile economice în Asia-Pacific, pe fondul restricțiilor comerciale și al sancțiunilor impuse de statele occidentale după invadarea Ucrainei. Moscova urmărește să își valorifice infrastructura de transport, resursele energetice și capacitatea de export a produselor agricole pentru dezvoltarea unor noi parteneriate.

În discursul adresat liderilor APEC, Putin a declarat că Rusia susține proiectul comunicatului final al summitului, document care urmărește stabilirea unor direcții comune de cooperare economică.

Declarațiile sale confirmă interesul Kremlinului pentru consolidarea relațiilor cu economiile asiatice, într-un moment în care accesul Rusiei la numeroase piețe occidentale rămâne limitat.

Xi Jinping cere o lume economică deschisă și cooperare în inteligența artificială

În discursul de deschidere a summitului APEC, președintele chinez Xi Jinping a pledat pentru intensificarea cooperării economice și reducerea obstacolelor dintre state.

Liderul chinez a susținut că dezvoltarea regiunii Asia-Pacific depinde de menținerea unor relații comerciale deschise și de integrarea economiilor membre. Xi a cerut statelor să evite fragmentarea economică și formarea unor blocuri comerciale exclusive.

Fără să nominalizeze Statele Unite, președintele chinez a criticat indirect politicile protecționiste, într-un moment în care Washingtonul și Beijingul continuă să aibă divergențe privind comerțul și accesul la tehnologii avansate.

Un loc important în discursul său l-a ocupat inteligența artificială. Xi Jinping a descris această tehnologie drept unul dintre principalele motoare ale creșterii economice bazate pe inovație și a cerut dezvoltarea unui ecosistem deschis, care să permită colaborarea între economiile regiunii.

Rivalitatea dintre SUA și China se mută și în domeniul tehnologiei

Declarațiile lui Xi Jinping vin pe fondul unei competiții tot mai intense dintre Washington și Beijing pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Administrațiile americane conduse de Joe Biden și Donald Trump au introdus restricții asupra exporturilor către China ale unor cipuri avansate utilizate în dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială.

Aceste măsuri au afectat accesul companiilor chineze la anumite tehnologii americane și au amplificat tensiunile dintre cele două economii. Relațiile sunt complicate și de investigațiile privind posibile activități de spionaj în industria tehnologică, inclusiv de controversele care implică Nvidia.

În acest context, apelul lui Xi Jinping la cooperare în domeniul inteligenței artificiale are și o miză economică. China încearcă să promoveze un model de dezvoltare tehnologică bazat pe colaborarea internațională, în timp ce Statele Unite urmăresc să limiteze transferul unor tehnologii sensibile.

Asia-Pacific, o regiune esențială pentru economia mondială

Cooperarea Economică Asia-Pacific reunește 21 de economii, printre care Statele Unite, China, Rusia, Japonia, Canada și Australia. Statele și economiile participante reprezintă aproximativ 60% din produsul intern brut mondial și aproape jumătate din comerțul global. Organizația urmărește facilitarea schimburilor comerciale, dezvoltarea investițiilor și consolidarea cooperării economice.