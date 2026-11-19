„Judecătorul Antonio Pina a declarat admisibilă plângerea depusă de două angajate împotriva cântăreţului Julio Iglesias pentru infracțiuni împotriva libertăţii sexuale, precum şi pentru infracţiuni de violenţă şi tratament degradant”, potrivit unui comunicat de presă al Tribunalului Național din Madrid, notează Digi24.ro.

Artistul a fost acuzat și de trafic de persoane, dar aceste acuzații au fost însă respinsă de judecător.

Julio Iglesias este anchetat penal

Decizia cu privire la admiterea plângerii penale s-a bazat pe probele prezentate de reclamante.

Este vorba despre două femei, foste angajate ale cântărețului. Una dintre femei a lucrat ca menajeră, iar cealaltă ca fizioterapeut. Ambele susțin că au fost agresate sexual și chiar maltratate în timp ce lucrau în incinta unei proprietăți a artistului din Republica Dominicană.

Faptele s-ar fi petrecut în anul 2021, potrivit AFP.

Mărturie în fața instanței în luna februarie

Cele două femei care reclamă agresiunile sexuale ale cântărețului, în prezent în vârstă de 83 de ani, au fost citate de instanță pentru a depune mărturie.

Judecătorii Tribunalului Național din Madrid le vor audia pe data de 3 februarie 2027.

Surprinzător, o plângere inițială depusă în ianuarie 2026 pe numele artistului a fost respinsă, magistrații spanioli invocând faptul că nu au competența de a judeca evenimente care s-au petrecut în alt stat, așa cum este Republica Dominicană.

Procurorii au revenit în octombrie cu o a doua plângere în care au fost reclamate fapte de „hărțuire sexuală” și „muncă forțată și degradantă”.

Artistul Julio Iglesias a cunoscut succesul internațional în anii 1970. El a devenit artistul spaniol cu cele mai multe vânzări din lume.

În fața acestor acuzații care îi sunt aduse, artistul pledează nevinovat.