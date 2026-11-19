Președintele american Donald Trump le-a cerut cetățenilor să nu intre în panică după o serie de defecțiuni tehnologice care au afectat servicii importante din Statele Unite. Liderul de la Casa Albă susține că incidentele sunt izolate și că nu există motive de îngrijorare. Declarațiile vin înaintea unor întâlniri importante cu Vladimir Putin și Xi Jinping, în China.

Donald Trump a încercat să calmeze temerile americanilor, după ce mai multe sisteme informatice au înregistrat întreruperi în ultimele zile, scrie News.ro.

„Spuneți-le să se relaxeze!”, a transmis președintele american, susținând că problemele au fost provocate de incidente independente, nu de o acțiune coordonată. Trump a explicat că marile companii introduc echipamente și tehnologii noi, iar astfel de schimbări pot provoca defecțiuni temporare.

Ce sisteme au fost afectate în SUA

În ultima săptămână, mai multe servicii esențiale din Statele Unite s-au confruntat cu probleme tehnice. Printre acestea se numără Microsoft Outlook, banca JPMorgan Chase, compania aeriană United Airlines și sistemele Administrației Federale a Aviației. De asemenea, o rețea internă de comunicații clasificate a Agenției Naționale de Securitate a fost temporar indisponibilă.

Problemele au provocat întârzieri și anulări de zboruri, dificultăți în accesarea conturilor bancare și întreruperi ale unor servicii digitale utilizate zilnic de milioane de persoane.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că autoritățile americane nu au găsit dovezi care să indice că incidentele ar avea legătură între ele sau că ar fi fost provocate de atacuri cibernetice.

Context. De ce au apărut temeri privind securitatea tehnologică

Seria de defecțiuni a atras atenția asupra vulnerabilităților infrastructurii digitale americane. În multe domenii, sistemele informatice vechi funcționează împreună cu tehnologii moderne, ceea ce poate genera probleme atunci când sunt introduse actualizări.

Potrivit The Washington Post, unele dintre incidente au fost asociate cu modificări ale infrastructurii informatice sau cu actualizări ale sistemelor.Microsoft a raportat probleme după introducerea unor servere noi, în timp ce United Airlines a precizat că una dintre întreruperi a avut o cauză tehnică, fără legătură cu un atac cibernetic.

În paralel, specialiștii în securitate informatică avertizează că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale permite identificarea mai rapidă a vulnerabilităților. Totuși, actualizările necesare pentru eliminarea acestora pot provoca, la rândul lor, disfuncționalități.

Situația a ajuns și în atenția Congresului american. Mai mulți parlamentari au cerut explicații privind incidentele și măsuri suplimentare pentru protejarea infrastructurii critice.Vicepreședintele JD Vance și-a anulat participarea la un eveniment programat miercuri, pentru a lua parte la discuții privind problemele tehnologice.

Trump se întâlnește cu Putin și Xi Jinping

Donald Trump participă la reuniunea Cooperării Economice Asia-Pacific, organizată în orașul Shenzhen, din China. Președintele american are programate discuții separate cu Vladimir Putin și Xi Jinping, înaintea unui summit trilateral fără precedent între liderii celor trei puteri.

Printre principalele subiecte se află limitarea arsenalelor nucleare și posibilitatea încheierii războiului din Ucraina. Trump a sugerat inclusiv posibilitatea unei întrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, însă o asemenea întâlnire nu a fost confirmată.

Într-un discurs susținut în fața liderilor asiatici, președintele american a vorbit și despre riscurile dezvoltării inteligenței artificiale, avertizând că această tehnologie trebuie abordată cu prudență.