O familie din Franța riscă să piardă casa în care a investit economiile de-o viață din cauza unei erori de numai 37 de centimetri. Locuința a fost construită prea jos față de nivelul impus pentru protecția împotriva inundațiilor, deși proprietarii obținuseră autorizație de construire de la primărie. După șase ani de procese și demersuri administrative, cei doi au ajuns la concluzia că singura soluție este demolarea imobilului. Acum cer autorităților locale despăgubiri de 950.000 de euro.

Eugenia și José Casal locuiesc în Butry-sur-Oise, o localitate din departamentul Val-d’Oise, Franța. Cei doi și-au construit casa visurilor în apropierea râului Oise, într-un cartier liniștit, unde sperau să își petreacă anii de pensionare, potrivit publicației Le Parisien.

Au primit autorizația de construire, dar casa nu respecta legea

Povestea a început în 2017, când familia Casal a cumpărat un teren în Butry-sur-Oise, după ce locuise anterior în Sarcelles. Pentru realizarea proiectului, proprietarii au angajat un arhitect familiarizat cu regulile urbanistice din zonă.

În ianuarie 2018, primăria le-a eliberat autorizația de construire. Cei doi au așteptat expirarea termenelor legale de contestare, convinși că toate documentele sunt în regulă.

Lucrările au început în septembrie 2018, iar pe 20 aprilie 2020 familia s-a mutat în noua locuință. Proprietarii își vânduseră deja apartamentul anterior pentru a investi în casă.

La numai trei săptămâni după mutare, au primit însă o veste neașteptată. Autorizația de construire fusese anulată parțial, în urma unei contestații depuse de prefectură.

O greșeală de 37 de centimetri a compromis întreaga construcție

Problema a fost descoperită în documentația privind riscul de inundații. Deoarece terenul se află în apropierea râului Oise, locuința trebuia construită la o anumită înălțime, stabilită în funcție de nivelurile istorice ale apei.

Arhitectul a luat în calcul această cerință, dar a folosit o valoare greșită. În consecință, casa a fost ridicată cu 37 de centimetri mai jos decât permiteau normele.

Eroarea nu a fost observată nici de primărie, care a aprobat proiectul. Mai mult, documentația a fost transmisă prefecturii abia pe 8 aprilie 2019, la aproximativ 14 luni după emiterea autorizației, deși termenul prevăzut era de 15 zile.

Dacă această procedură ar fi fost respectată, proprietarii susțin că ar fi putut corecta proiectul înainte de ridicarea construcției. Casa nu poate fi vândută, dar familia continuă să plătească ratele

După anularea autorizației, lucrările au fost oprite

Deși amenajările interioare erau aproape terminate, proprietarii nu au mai putut finaliza exteriorul. Nu pot monta nici măcar jgheaburile pentru scurgerea apei de pe acoperiș sau gardul proprietății.

Din această cauză, umezeala a început să afecteze pereții, iar cheltuielile pentru încălzire au crescut. Familia continuă să plătească lunar creditul contractat pentru locuință, deși imobilul nu poate fi vândut în condițiile actuale.

După numeroase procese și contestații, cazul a ajuns inclusiv în fața Consiliului de Stat din Franța. Proprietarii au consultat mai mulți arhitecți și experți, însă concluzia acestora a fost că demolarea și obținerea unei noi autorizații reprezintă singura soluție pentru intrarea în legalitate.

Despăgubiri de 950.000 de euro cerute primăriei

Eugenia și José Casal solicită acum despăgubiri de 950.000 de euro pentru prejudiciile suferite. Primarul localității, Claude Noël, recunoaște că au existat erori administrative și susține că dosarul a fost neglijat de fosta administrație.

Edilul avertizează însă că suma cerută reprezintă aproximativ jumătate din bugetul localității, care are numai 2.300 de locuitori. Avocații celor două părți discută în prezent cu societatea de asigurări a primăriei pentru identificarea unei soluții financiare.