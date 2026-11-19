Peste 5.000 de copii au ajuns în familii înstărite din Statele Unite, inclusiv în casele unor vedete de la Hollywood, printr-o rețea de adopții ilegale care a funcționat timp de peste două decenii. În spatele afacerii se afla Georgia Tann, o asistentă socială care răpea copii din familii sărace, păcălea mamele să semneze acte de adopție și încasa sume uriașe pentru fiecare minor. Scandalul a ieșit la iveală în 1950, după ani de reclamații ignorate de autorități.

Rețeaua a funcționat în orașul Memphis, din statul american Tennessee, între 1924 și 1950. Potrivit unei analize publicate de Smithsonian Magazine și relatate de Adevărul, Georgia Tann a transformat o organizație dedicată protecției copiilor într-o afacere profitabilă, profitând de sărăcia unor familii și de influența politică de care beneficia.

Copii furați din maternități și mame păcălite să renunțe la ei

Georgia Tann conducea filiala din Memphis a organizației Tennessee Children’s Home Society, care avea rolul de a găsi familii pentru copiii aflați în dificultate. În realitate, femeia a pus la punct un sistem prin care obținea copii folosind metode ilegale.

Unele victime erau luate direct din locuințele familiilor sărace. În alte cazuri, mamele erau convinse să semneze documente despre care li se spunea că reprezintă simple formalități medicale.

Ulterior, femeile descopereau că semnaseră acte prin care renunțau la drepturile părintești. Au existat și situații în care părinților li se comunica faptul că nou-născuții muriseră, deși aceștia fuseseră preluați de organizație și oferiți spre adopție.

Una dintre victime a fost Mary Reed, o tânără de 18 ani care a născut în 1943. După naștere, în timp ce se afla încă sub efectul anesteziei, aceasta a semnat documente prezentate drept proceduri administrative. Ulterior, a descoperit că fiul ei fusese dat spre adopție. A încercat să îl recupereze, inclusiv prin intermediul instanței, dar fără succes.

Vedete de la Hollywood, printre cei care au adoptat copii

Georgia Tann nu se limita la obținerea ilegală a copiilor. Femeia avea și o strategie prin care atrăgea familiile bogate interesate de adopție. Publica fotografii ale copiilor în ziare și promova posibilitatea adopției, într-o perioadă în care tot mai multe celebrități americane își doreau să devină părinți.

Printre persoanele care au adoptat copii prin intermediul organizației se numărau actrița Joan Crawford și cuplul de actori June Allyson și Dick Powell. Tot prin această organizație a adoptat un copil și Herbert Lehman, fost guvernator al statului New York.

Prezența unor personalități cunoscute printre clienți a contribuit la reputația organizației. Acest lucru nu demonstrează însă că toți părinții adoptivi cunoșteau metodele ilegale prin care erau obținuți copiii.

Cât costa un copil vândut prin rețea

Sumele percepute de Georgia Tann variau în funcție de situația familiei adoptive și de caracteristicile copilului. Potrivit cercetărilor prezentate de Smithsonian Magazine, familiile plăteau frecvent peste 700 de dolari pentru adopție, echivalentul a aproximativ 14.000 de dolari în prezent.

În unele cazuri, sumele ajungeau la 10.000 de dolari la valoarea din acea perioadă, adică aproximativ 200.000 de dolari în banii de astăzi. Plățile erau prezentate drept cheltuieli de transport, verificări administrative sau costuri pentru întocmirea documentelor. Istoricii estimează că Georgia Tann a obținut ilegal aproximativ un milion de dolari din această activitate.

Sute de copii ar fi murit în grija organizației

Condițiile în care erau ținuți minorii au reprezentat o altă parte gravă a scandalului. Potrivit Smithsonian Magazine, aproximativ 500 de copii ar fi murit în timp ce se aflau în grija organizației conduse de Georgia Tann. Cifra reprezintă o estimare istorică.

Numeroși copii nu beneficiau de îngrijiri medicale corespunzătoare, iar unii erau supuși unor tratamente abuzive. Cu toate acestea, femeia a reușit să își continue activitatea datorită relațiilor cu persoane influente din administrație și justiție.

Ancheta care a dezvăluit rețeaua de trafic

În septembrie 1950, guvernatorul statului Tennessee, Gordon Browning, a dispus investigarea organizației după numeroase sesizări privind adopțiile suspecte. Ancheta a dezvăluit nereguli grave și existența unui sistem prin care copiii erau separați de familiile biologice și trimiși către părinți adoptivi din alte state.

Georgia Tann a murit de cancer la 15 septembrie 1950, la vârsta de 59 de ani, la scurt timp după declanșarea investigației oficiale. Nicio persoană nu a fost condamnată penal pentru această rețea, deși ancheta a documentat numeroase abuzuri.

Pentru multe dintre victime, consecințele au continuat zeci de ani. Documentele de naștere falsificate și schimbarea identităților au făcut dificilă identificarea părinților biologici. Abia după decenii, unii dintre copiii adoptați prin această rețea au reușit să își regăsească familiile, cu ajutorul arhivelor, investigațiilor jurnalistice și testelor genealogice.