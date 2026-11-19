Cum verifici online anii de muncă înregistrați la Casa de Pensii

Primul pas este accesarea site-ului cnpp.ro și crearea unui cont în Spațiul Privat Virtual, dacă nu ai deja unul. CNPP a lansat noul portal la 1 septembrie 2026 și a păstrat conturile existente pe vechea platformă, astfel că persoanele care aveau deja date de autentificare le pot folosi în continuare. Cei care își fac acum un cont se pot înregistra inclusiv prin ROeID, sistemul național de identificare electronică, fără să meargă la ghișeu.

După autentificare, caută secțiunea în care sunt afișate stagiile de cotizare și verifică perioadele înregistrate, nu doar numărul total de ani și uită-te dacă apar toți angajatorii la care ai lucrat, dacă datele de început și de sfârșit ale contractelor corespund realității și dacă există luni care lipsesc din istoricul tău. De asemenea, tot în același cont poți consulta și informații despre contribuțiile virate către Pilonul II, acolo unde este cazul.

Dacă ai lucrat la mai mulți angajatori, ai trecut prin firme care între timp s-au desființat sau ai avut un loc de muncă într-o companie care și-a schimbat denumirea, verifică mai atent fiecare perioadă din istoricul tău.

Asadar, nu te opri doar la numărul total de ani de cotizare afișat în cont, ci uită-te dacă apar toate lunile în care ai muncit și dacă datele de angajare și de încetare a contractelor corespund realității.

Cum dovedești anii munciți înainte de 1 aprilie 2001

Pentru persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001, verificarea este diferită, deoarece perioadele de vechime erau consemnate în carnetul de muncă. CNPP precizează că acesta este documentul folosit pentru dovedirea stagiului realizat până la acea dată.

În cazul în care ai pierdut carnetul sau anumite perioade nu au fost trecute în el, poți dovedi vechimea și cu adeverințe eliberate de foștii angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau operatorii autorizați de Arhivele Naționale.

Dacă ai păstrat carnetul de muncă, verifică dacă toate contractele și perioadele lucrate sunt trecute corect, inclusiv datele de angajare și de încetare. În cazul în care lipsește o perioadă, caută fostul angajator sau instituția care deține arhiva firmei și solicită o adeverință care să confirme activitatea. CNPP arată că, atunci când anumite perioade de vechime realizate înainte de aprilie 2001 au fost omise din carnet, acestea pot fi dovedite prin alte documente prevăzute de lege, cu menționarea motivului pentru care nu au fost înscrise în carnet.

cnpp.ro

Așadar, nu aștepta până în apropierea pensionării ca să afli dacă toți anii munciți apar în evidențele Casei de Pensii. Intră pe portalul CNPP, verifică perioadele înregistrate și compară-le cu documentele pe care le ai. Dacă observi luni sau ani lipsă, cere explicații fostului angajator ori Casei de Pensii și ocupă-te din timp de obținerea adeverințelor necesare. E mult mai ușor să lămurești o astfel de situație cât încă poți găsi actele și persoanele care te pot ajuta.