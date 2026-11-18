Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, fostul ministru al Mediului critică Decizia nr. 463, publicată în Monitorul Oficial, privind atribuțiile care i-au fost conferite vicepremierului și ministrului Afacerilor Interne, Marian Neacșu.

La fel ca și alte voci din lumea politică, Buzoianu este de părere că, prin acest demers, adevăratul șef al Guvernului României este Marian Neacșu.

„A abdicat premierul Luca Niculescu! Trăiască premierul Neacșu!

Luca Niculescu și-a semnat azi eliminarea din funcția de premier și i-a predat coroana lui Marian Neacșu, printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial”, susține fostul ministru al Mediului.

Diana Buzoianu, reacție față de atribuțiile vicepremierului Neacșu

În mesajul său, fostul ministru al Mediului a explicat ce înseamnă actul normativ prin care i-au fost stabilite atribuțiile lui Marian Neacșu.

„Ce spune decizia?

De acum înainte, orice proiect cu bani din 15 ministere trece întâi pe la Neacșu: Finanțe, Externe, Apărare, Justiție, Sănătate, Educație, Mediu. Pe alte zece le coordonează direct.

Articolul 2 îi dă tot lui Neacșu și toate structurile din aparatul de lucru al Guvernului. Iar în articolul 3, „premierului” Luca Niculescu i se spune, practic: stați liniștit, Neacșu vă va informa și ține la curent. Adică va afla ce se întâmplă în Guvernul lui cam cum aflăm și noi, doar cu câteva minute mai devreme”, a comentat Buzoianu.

Guvern PSD la Palatul Victoria

Totodată, aceasta consideră că, în realitate, Guvernul României este condus de Partidul Social Democrat.

„Eu am zis de la bun început că nu există premier tehnocrat, ci doar Guvern PSD condus din umbră sau mai la vedere. Astăzi nici măcar nu se mai ascund. Premierul tehnocrat a ajuns, în nici o lună de la preluarea mandatului, un ambalaj frumos pentru un Guvern pe care PSD îl conduce, fără ca PSD să-și asume nimic când iese prost.

Și ministerul de la care am plecat eu e pe listă. Pădurile, apele, Radarul Balastierelor – toate trec acum întâi pe biroul lui Neacșu. Niculescu va putea ține conferințe de presă în calitate de Premier, Neacșu guvernează, iar PSD încasează șpăgile groase.”, a mai scris Buzoianu.