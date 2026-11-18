Guvernele de la Moscova și Paris au exprimat poziții divergente cu privire la posibilitatea trimiterii de instructori militari francezi pe teritoriul Ucrainei. Declarațiile oficialilor din cele două state vizează atât statutul personalului de instruire, cât și limitele implicării statelor occidentale în conflictul din Europa de Est.

Poziția Moscovei față de personalul militar francez

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a abordat subiectul prezenței personalului francez în Ucraina în cadrul unei declarații susținute la nivel diplomatic. Oficialul de la Moscova a precizat că orice militari sau instructori din Franța care activează pe teritoriul ucrainean nu beneficiază de imunitate în fața operațiunilor desfășurate de forțele armate ale Federației Ruse, potrivit AP.

Lavrov a indicat că Moscova deține date conform cărora instructori din Franța se află deja în Ucraina. În viziunea diplomației ruse, indiferent de statutul pe care îl au aceștia, fie că sunt militari activi ai armatei franceze, fie că sunt mercenari, prezența lor în zona de conflict îi transformă în ținte pentru armata Rusiei. Reprezentanții Kremlinului au reiterat că extinderea asistenței militare din partea statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice contribuie la prelungirea ostilităților și crește riscul unei confruntări directe între Rusia și statele occidentale.

Răspunsul autorităților de la Paris

De cealaltă parte, administrația de la Paris a susținut dreptul statelor partenere de a sprijini Ucraina în eforturile sale de apărare. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a inițiat anterior discuții la nivel european privind opțiunile de asistență pentru armata ucraineană, inclusiv posibilitatea organizării unor sesiuni de pregătire a trupelor direct pe teritoriul Ucrainei, în cadrul unei coaliții de state.

Autoritățile franceze au subliniat că instruirea soldaților ucraineni reprezintă o formă de sprijin care nu echivalează cu participarea directă la luptă împotriva forțelor ruse. Ministerul Apărării de la Paris a menționat în repetate rânduri că Franța a instruit deja mii de militari ucraineni pe teritoriul său și în Polonia, iar mutarea unei părți a acestui proces în Ucraina ar răspunde nevoilor logistice exprimate de autoritățile de la Kiev.

Sprijinul militar occidental pentru Kiev

Dezbaterea dintre Paris și Moscova are loc pe fondul intensificării livrărilor de armament și al programelor de pregătire derulate de statele occidentale pentru forțele armate ucrainene. Guvernul de la Kiev a solicitat partenerilor săi accelerarea ritmului de instruire a recruților și furnizarea de echipamente suplimentare pentru consolidarea liniilor de apărare.

În timp ce unele state membre NATO au exprimat rezerve față de trimiterea de personal militar pe teritoriul ucrainean, invocând riscurile de securitate, oficialii francezi au menținut deschisă această opțiune, condiționând-o de formarea unui consens între aliați. Moscova a avertizat în mod constant că orice formă de prezență militară occidentală în Ucraina va genera un răspuns din partea forțelor armate ruse, menținând astfel un nivel ridicat de tensiune în relațiile diplomatice bilaterale.