Termoenergetica anunță îmbunătățirea alimentării cu apă caldă și căldură în mai multe zone din București în următoarele 24 de ore, după repornirea CET București Vest.

ELCEN a transmis că toate cele patru centrale livrează deja agent termic la parametri optimi: CET București Vest la 87 de grade Celsius, CET Progresu la 86 de grade, CET Grozăvești la 83 de grade, iar CET București Sud la 80 de grade.

CET București Vest a fost repornită pe 15 noiembrie și reconfigurată repartizarea punctelor termice între centralele de producție: a fost redusă sarcina CET București Sud și CET Grozăvești.

ELCEN amintește că responsabilitatea sa se oprește la limita de proprietate a centralelor. În schimb, transportul agentului termic prin rețeaua primară, transformarea acestuia în punctele termice și distribuția până la consumatorii finali sunt gestionate de Termoenergetica.

Revin apa caldă și căldura în sectoarele 2 și 3

Parametrii agentului termic furnizat de CET București Sud au început să se îmbunătățească de marți seară, spune compania.

Centrala alimentează zone din sectoarele 2 și 3, printre care Titan, Vitan, Mihai Bravu, Pantelimon, Colentina, Fundeni, Iancului și Basarabia, precum și străzile adiacente.

Efectul reducerii sarcinii CET Grozăvești

Restrângerea ariei deservite de CET Grozăvești în Sectorul 6 ar urma să permită îmbunătățirea parametrilor agentului termic și pentru consumatorii din alte zone ale Capitalei.

În Sectorul 1 sunt vizate zonele Iancu de Hunedoara, Aviației, Dorobanți, Gara de Nord și Nicolae Titulescu.

În Sectorul 2, îmbunătățirile ar urma să se resimtă parțial în Ștefan cel Mare, Lacul Tei, Mașina de Pâine și Oteșani, iar în Sectorul 5, în zonele Calea 13 Septembrie, Calea Rahovei, Mărgeanului și Petre Ispirescu.

„Îmbunătățirile se vor resimți treptat la consumatorii din zonele menționate, inclusiv la cei aflați la capetele rețelei, în următoarele 24 de ore”, a transmis Termoenergetica.

Crește temperatura și la Spitalul Fundeni

Spitalul Fundeni și mai mulți consumatori casnici au reclamat lipsa căldurii sau furnizarea agentului termic la parametri insuficienți.

Potrivit companiei, dificultățile întâmpinate de Spitalul Fundeni au fost provocate de temperatura insuficientă a agentului termic furnizat prin CET București Sud.

Temperatura agentului termic pentru încălzire la Spitalul Fundeni a crescut de la 36 la 41 de grade Celsius și va continua să urce, spune compania.

„Începând de aseară, temperatura agentului termic pentru încălzire la Spitalul Fundeni a început să crească, de la 36°C, înregistrate ieri, la 41°C în această dimineață. Se estimează că parametrii se vor îmbunătăți în continuare pe parcursul zilei”, a precizat compania.

Termoenergetica susține că a solicitat o temperatură cuprinsă între 80 și 83 de grade Celsius, în funcție de temperatura exterioară și de viteza vântului, dar că temperatura medie de livrare ar fi fost cuprinsă între 60 și 63 de grade Celsius.

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