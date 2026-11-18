O companie din Iași, controlată de omul de afaceri Ioan Prisecaru, a fost amendată cu 5.000 de euro după ce autoritățile au descoperit că angajații erau supravegheați video inclusiv în vestiare, la intrarea în toalete și în spațiile destinate servirii mesei. Inspectorii au constatat mai multe încălcări ale legislației privind protecția datelor personale și au obligat societatea să modifice sistemul de monitorizare.

Este vorba despre ASAM S.A., companie care face parte din grupul Conex și produce piese și accesorii pentru autovehicule. Firma are aproximativ 170 de angajați și a raportat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 54 de milioane de lei, potrivit Ziarului de Iași.

Investigația Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a fost finalizată în octombrie 2026, iar rezultatele au fost făcute publice în luna noiembrie.

Totul a pornit de la o plângere privind accesul la imaginile video

Controlul a început după ce o persoană a reclamat că societatea nu i-a oferit toate informațiile solicitate cu privire la datele sale personale. Aceasta ceruse inclusiv acces la înregistrările video în care apărea, însă răspunsul companiei a fost considerat incomplet.

În timpul verificărilor, inspectorii au descoperit că sistemul de supraveghere fusese extins și modernizat prin mai multe contracte succesive. Camerele erau instalate nu doar în zonele de lucru, ci și în locuri în care angajații ar fi trebuit să beneficieze de un nivel ridicat de intimitate, precum vestiarele, intrările în toalete și sălile de mese. Autoritatea a stabilit că firma nu a demonstrat necesitatea monitorizării în toate aceste spații și nici faptul că nu existau soluții mai puțin intruzive.

Înregistrările erau păstrate mai mult de 30 de zile

O altă neregulă identificată de inspectori a fost perioada de stocare a imaginilor. Compania păstra înregistrările mai mult de 30 de zile, fără să justifice necesitatea unei asemenea durate.

În plus, societatea nu realizase o evaluare a impactului asupra protecției datelor înainte de utilizarea sistemului modernizat, deși camerele permiteau monitorizarea sistematică a angajaților și includeau funcții inteligente. Pentru încălcările constatate, ANSPDCP a aplicat două amenzi, în valoare totală de 26.685 de lei, echivalentul a 5.000 de euro.

Prima sancțiune, de 5.337 de lei, a vizat nerespectarea dreptului de acces la datele personale. A doua amendă, de 21.348 de lei, a fost aplicată pentru neregulile privind supravegherea video, informarea persoanelor monitorizate și păstrarea imaginilor. Compania a primit și un avertisment pentru lipsa evaluării de impact.

Firma trebuie să demonteze o parte dintre camere

Pe lângă sancțiunile financiare, autoritatea a dispus mai multe măsuri obligatorii pentru remedierea problemelor. ASAM trebuie să revizuiască sistemul de supraveghere, inclusiv prin demontarea camerelor din anumite spații și dezactivarea funcțiilor care nu respectă legislația.

De asemenea, societatea trebuie să reducă perioada de păstrare a imaginilor, în principiu, la maximum 30 de zile, și să informeze corespunzător persoanele supravegheate. Firma are și obligația de a introduce proceduri clare pentru soluționarea cererilor privind accesul la datele personale.

Contactat de Ziarul de Iași, omul de afaceri Ioan Prisecaru a declarat că nu cunoaște situația și a îndrumat jurnaliștii către reprezentanții companiei. Aceștia au solicitat transmiterea întrebărilor în scris, însă nu au oferit un răspuns până la publicarea articolului.

Ce spune legea despre supravegherea angajaților

Potrivit regulilor GDPR, angajatorii pot utiliza camere video pentru protejarea bunurilor și securitatea spațiilor, însă monitorizarea trebuie să aibă un temei legal și să fie proporțională cu scopul urmărit.