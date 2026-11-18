Un scandal politic a izbucnit miercuri, 18 noiembrie, în Camera Deputaților, în timpul dezbaterilor privind planul Uniunii Europene pentru apărarea împotriva dronelor. Reprezentanții USR și AUR au schimbat acuzații dure, după ce Oana Țoiu i-a criticat pe politicienii suveraniști pentru lipsa unor poziții ferme față de Rusia. George Simion a răspuns cu atacuri la adresa USR și a modului în care a fost gestionată industria românească de apărare.

Oana Țoiu, atac la adresa suveraniștilor

Disputa a început după intervenția deputatei SOS România Verginia Vedinaș, care a contestat afirmațiile potrivit cărora Marea Neagră ar fi devenit cea mai periculoasă zonă maritimă din lume.

Deputatul USR Allen Coliban a intervenit și a susținut că, în 2026, în Marea Neagră au fost lovite 570 de nave, iar 40 de marinari și-au pierdut viața. Parlamentarul a pus situația pe seama agresiunii Rusiei și a atras atenția asupra riscurilor de securitate din regiune.

Ulterior, Oana Țoiu, fost ministru al Afacerilor Externe, i-a acuzat pe unii dintre politicienii care se declară suveraniști că evită să condamne acțiunile Moscovei.

Aceasta a amintit incidentele provocate de drone în apropierea granițelor României și a subliniat că respectarea suveranității unui stat presupune inclusiv apărarea integrității sale teritoriale.

„Patriotismul implică și curaj, pe care nu îl aveți”, a afirmat Oana Țoiu, potrivit Digi24.

Deputata USR a susținut că liderii politici care nu reacționează atunci când granițele țării sunt încălcate nu pot pretinde că apără interesele naționale.

George Simion acuză USR că a distrus industria de apărare

Replica liderului AUR nu a întârziat. George Simion a atacat-o pe Oana Țoiu, acuzând USR că ar fi promovat persoane apropiate partidului în ambasade și consulate.

Simion a criticat și partidele care au participat la guvernare, susținând că acestea poartă responsabilitatea pentru problemele din industria românească de apărare.

Președintele AUR a adus în discuție programul european SAFE, destinat sprijinirii investițiilor în apărare, despre care a afirmat că ar fi asociat cu practici de corupție. Acuzațiile sale nu au fost însoțite, în intervenția relatată, de dovezi care să demonstreze existența unor astfel de fapte.

Liderul AUR a reproșat autorităților și modul în care au gestionat amenințările reprezentate de drone, invocând un incident din Portul Constanța. Acesta a criticat și orientarea unor investiții militare către companii din străinătate, în locul susținerii producătorilor români. Simion a încheiat atacul afirmând că alegătorii nu vor mai susține USR pentru revenirea la guvernare.

Oana Țoiu îi răspunde: Diplomații României repară greșelile făcute de Simion

Oana Țoiu a revenit la tribună și a respins acuzațiile liderului AUR.

Deputata a făcut referire la deplasările internaționale ale lui George Simion, inclusiv în Franța, Polonia și Statele Unite, susținând că unele dintre gesturile acestuia au afectat imaginea României.

Ea a apărat activitatea diplomaților români și l-a acuzat pe președintele AUR că îi jignește pe reprezentanții statului. Totodată, Țoiu a respins afirmațiile privind pierderea sprijinului electoral pentru USR și a susținut că partidul va continua să promoveze reformele și modernizarea României.

Ce prevede planul european împotriva dronelor

Schimbul de replici a avut loc în timpul dezbaterii unui proiect de hotărâre privind poziția Camerei Deputaților față de planul european de securitate în materie de drone și soluții antidrone.

Documentul prezentat de Comisia Europeană în februarie 2026 urmărește consolidarea capacităților de identificare, monitorizare și neutralizare a dronelor care pot pune în pericol populația, infrastructura critică sau spațiul aerian.

Planul prevede o cooperare mai strânsă între statele membre, dezvoltarea tehnologiilor de detectare și îmbunătățirea reacției autorităților în cazul incidentelor.