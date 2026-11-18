Senatorul SOS România de Iași, Dumitru Manea, îl are drept consilier parlamentar pe Vasilică Militaru, un bărbat care promovează idei legionare și publică imagini cu caracter antisemit pe rețelele sociale. Militaru este plătit din fonduri publice și continuă să apară îmbrăcat în haine preoțești, deși Arhiepiscopia Iașilor susține că nu a făcut niciodată parte din clerul său.

Dumitru Manea este cunoscut pentru pozițiile sale împotriva UE. Senatorul s-a filmat alături de Diana Șoșoacă în timp ce rupeau steagul, chiar de Ziua Europei. Parlamentarul s-a declarat și împotriva adoptării monedei euro. În ultima perioadă, Manea a fost însoțit la mai multe evenimente publice de Vasilică Militaru, care ocupă o funcție în cabinetul său parlamentar.

Consilierul senatorului apare în haine preoțești, deși Arhiepiscopia Iașilor spune că nu a fost niciodată preot al instituției

Vasilică Militaru participă la manifestări publice îmbrăcat în straie preoțești și a fost surprins inclusiv atunci când oficia slujbe religioase. Un astfel de eveniment a avut loc în 2025, în comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani. La slujba respectivă au participat și senatorul Dumitru Manea, și Diana Șoșoacă.

Contactați de Ziarul de Iași, reprezentanții Arhiepiscopiei Iașilor au precizat că Militaru nu a avut niciodată calitatea de preot în cadrul instituției.

„Nici nu este și nici nu a fost preot al Arhiepiscopiei Iaşilor”, au transmis reprezentanții instituției bisericești.

Potrivit publicației, Militaru și-a asumat public funcția de consilier parlamentar. Mai mult, numărul său de telefon este trecut ca număr de contact pentru cetățenii care doresc să se înscrie la audiențele senatorului Manea.

Mesaje antisemite și poziții favorabile Mișcării Legionare

Activitatea lui Vasilică Militaru pe rețelele sociale a atras atenția prin mesajele îndreptate împotriva conducerii Bisericii Ortodoxe Române și a comunității evreiești. Potrivit Ziarului de Iași, acesta publică frecvent mesaje cu caracter antisemit și texte prin care încearcă să justifice sau să minimizeze crimele Mișcării Legionare. Militaru și-a exprimat aceste convingeri și în declarațiile oferite publicației, susținând că numărul crimelor atribuite legionarilor ar fi fost exagerat.

„M-am confruntat cu situația de legionarism și am descoperit că mișcarea legionară a avut mai puține crime decât i-au fost atribuite”, a declarat acesta.

Consilierul senatorului SOS România a vorbit și despre perioada în care a studiat teologia la Sibiu, după ce l-a cunoscut pe părintele Iustin Pârvu, la Mănăstirea Petru Vodă. În același interviu, Militaru a comparat Mișcarea Legionară cu relatările din Vechiul Testament și a criticat conducerea BOR.

„Nu am găsit îndemnuri la crimă pentru legionari cum am găsit în Biblie”, a susținut Militaru.

Plângere penală împotriva Patriarhului Daniel și a Sinodului BOR

Conflictul dintre Vasilică Militaru și conducerea Bisericii Ortodoxe Române datează de mai mulți ani. În 2018, acesta a depus o plângere penală împotriva Patriarhului Daniel și a membrilor Sfântului Sinod al BOR. Sesizarea a fost înaintată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. La acel moment, Militaru era președintele Asociației Neamul Românesc. El îi acuza pe reprezentanții Bisericii de promovarea unor concepții rasiste și xenofobe, despre care susținea că se regăsesc în Biblie. Militaru a declarat că nu a renunțat la aceste convingeri și că ar fi dispus să depună din nou plângerea penală.