PSD și AUR au susținut în Comisia pentru buget a Camerei Deputaților majorarea plafonului zilnic pentru tranzacțiile în numerar. Limita ar urma să crească de la 10.000 la 50.000 de lei pentru plățile între persoanele fizice și comercianți, în timp ce plafonul pentru tranzacțiile între firme ar crește de zece ori. Senatoarele PNL Gabriela Horga critică măsura și avertizează că aceasta ar putea încuraja evaziunea fiscală și spălarea de bani.

„Câți dintre voi aveți nevoie să plătiți 50.000 de lei CASH PE ZI la același comerciant? Pentru cei ca Grindeanu, Ciolacu și Simion se pare că aceasta este urgența”, a scris senatoarea PNL pe Facebook.

Liberala a comparat suma de 50.000 de lei cu salariul mediu net din România.

„Credeți că se adresează cetățenilor obișnuiți care trăiesc din salariu această lege urgentă?! Salariul mediu net a fost în luna septembrie 5717 lei. Plafonul zilnic propus de PSD AUR: aproape nouă salarii medii, plătite cash într-o singură zi, la un singur comerciant”, a mai scris aceasta.

Senatoarea susține că prioritățile PSD și AUR sunt departe de problemele financiare ale populației.

„Românii își calculează banii până la următorul salariu. PSD și AUR se preocupă de cei care vor să plimbe zilnic zeci de mii de lei în numerar”, a transmis aceasta.

Proiectul urmează să fie votat în Camera Deputaților

Reprezentanții PSD și AUR au suplimentat de urgență ordinea de zi a Comisiei pentru buget și au votat majorarea limitelor pentru tranzacțiile în numerar. Proiectul legislativ prevede instituirea unui plafon zilnic de 50.000 de lei pentru încasările și plățile în numerar între firme, precum și între firme și persoane fizice. Inițiativa aparține unor parlamentari AUR. Propunerea a fost respinsă de Senat în februarie 2026. Proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședințelor din 16 și 18 noiembrie, sub rezerva depunerii raportului comisiei.

Gabriela Horga avertizează că relaxarea limitelor pentru plățile cash ar putea îngreuna urmărirea tranzacțiilor și ar crea condiții favorabile pentru activități ilegale.

„Mai mult numerar, tranzacții mai greu de urmărit, mai mult loc pentru evaziune și spălarea banilor. Asta înlesnesc prin votul lor”, a declarat senatoarea PNL.

În finalul mesajului, aceasta le-a cerut reprezentanților PSD și AUR să explice cui îi este destinată modificarea legislativă.