Diana Buzoianu solicită încetarea mandatului directoarei interimare a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), invocând depășirea duratei maxime de 12 luni prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă. Poziția vizează atât respectarea prevederilor OUG 109/2011 și ale Codului Civil, cât și concluziile unui raport al Corpului de Control privind utilizarea fondurilor instituției.

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Dianei Buzoianu, mandatul directoarei interimare a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a depășit durata maximă admisă de legislația în vigoare și trebuie să înceteze. Aceasta susține că situația de la nivelul conducerii instituției contravine dispozițiilor legale aplicabile instituțiilor publice și solicită intervenția autorităților responsabile pentru aplicarea legii.

Prevederile legale privind durata interimatului

În argumentația prezentată, autoarea postării face trimitere la articolul 29^1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Conform acestui text normativ, mandatul unui director interimar se acordă pe o perioadă de 7 luni, cu posibilitatea unei prelungiri care nu poate depăși limita cumulată de 12 luni.

Diana Buzoianu precizează că, în cazul depășirii acestui prag de 12 luni, sancțiunea prevăzută de actul normativ este încetarea de drept a mandatului. Potrivit afirmațiilor sale, durata interimatului exercitat de Elena Mateescu la conducerea Administrației Naționale de Meteorologie a depășit deja intervalul de un an permis de lege.

Acuzații privind achizițiile și activitatea Ministerului Mediului

Dincolo de aspectele legate de durata mandatului, mesajul abordează și modul de gestionare a bugetului instituției, precum și reacția factorilor politici. Diana Buzoianu acuză Partidul Social Democrat (PSD) că încearcă să acopere neregulile semnalate la nivelul ANM și să mențină actuala conducere în funcție.

Totodată, aceasta critică lipsa de reacție de la nivelul Ministerului Mediului în legătură cu cheltuirea unor sume de ordinul milioanelor de lei din fondurile instituției. În postare sunt menționate achiziții de articole precum încălțăminte cu franjuri, lenjerie și lumânări parfumate, alături de acordarea unor contracte prin proceduri de atribuire directă către anumite societăți comerciale. În acest context, Diana Buzoianu face referire la concluziile unui raport întocmit de Corpul de Control al ministrului, document care ar fi evidențiat cel puțin o neglijență în administrarea resurselor financiare ale Administrației Naționale de Meteorologie.

Temeiurile invocării Codului Civil pentru revocare

Pentru a susține posibilitatea încetării imediate a raporturilor juridice, în text sunt citate și dispoziții din Codul Civil referitoare la contractul de mandat. Astfel, este redat articolul 2013 alineatul (1), potrivit căruia „mandantul poate oricând revoca mandatul, expres sau tacit, indiferent de forma în care contractul de mandat a fost încheiat și chiar dacă a fost declarat irevocabil”.

De asemenea, este menționat articolul 2032 din același cod, conform căruia justificarea revocării mandatului trebuie să fie determinată de culpa mandatarului. În viziunea Dianei Buzoianu, constatarea neregulilor din raportul de control și depășirea termenului de interimat oferă temeiul necesar pentru revocare. În încheierea mesajului, aceasta adresează un apel reprezentanților PSD pentru aplicarea prevederilor legale, susținând că menținerea mandatului la conducerea ANM nu poate fi justificată în fața constatărilor privind administrarea instituției.