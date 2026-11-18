O decizie inedită pe harta administrativ-teritorială a României s-a consumat în Parlament. Orașul Căzănești, din județul Ialomița, a fost retrogradat oficial la rangul de comună, exact așa cum au solicitat cetățenii.

Schimbarea de statut încheie o luptă administrativă care durează de aproape zece ani. Localitatea cu o populație de aproximativ 2.900 de locuitori a fost declarată oraș în 2004, în urma unui val de „urbanizări forțate” la nivel național. Totuși, titlul de pe hârtie nu a adus asfalt sau utilități, ci doar taxe și impozite majorate pentru locuitori.

Deputatul Sorin Oltenașu a explicat situația din teritoriu de la tribuna Parlamentului.

„În anul 2004 această localitate a fost declarată oraș, dar, din păcate, nu a fost dublată de o dezvoltare urbană reală. Astăzi, după mai bine de două decenii, realitatea din teren este evidentă. Căzănești are o populație de aproximativ 2.900 de locuitori, o economie bazată preponderent pe agricultură și o infrastructură specifică mediului rural. Locuitorii plătesc taxe și impozite locale mai mari, la nivel urban, fără să beneficieze de servicii edilitare pe măsură.”

Trei referendumuri pentru dreptate economică

Pentru a corecta această realitate economică, administrația locală și cetățenii au organizat trei referendumuri, în 2010, 2014 și 2015. Doar ultima consultare populară, desfășurată în aprilie 2015, a reușit să întrunească prezența legală pentru a fi validată. Atunci, un procent covârșitor de 95,6% dintre votanți s-a pronunțat clar în favoarea retrogradării la rangul de comună, scrie Antena3.

Proiectul legislativ care transpune voința populară în lege a unit toți parlamentarii de Ialomița, indiferent de culoarea politică. Deputatul Florin Caragață a relatat că deblocarea proiectului în Senat a reprezentat o procedură dificilă.

„Orașul Căzănești a redevenit comună. După aproape un an de luptă în Parlament, am reușit să impunem referendumul în care locuitorii și-au exprimat dorința de a reveni la statutul de comună. După ce PSD a cerut în plenul Senatului reîntoarcerea proiectului legislativ la comisii, plenul a respins solicitarea. Inclusiv cei de la PSD au votat PENTRU. Menționez că votul a fost în UNANIMITATE pentru reîntoarcerea la statutul de comună.”

Conform legii actuale, o localitate trebuie să îndeplinească anumite criterii stricte pentru a deveni oraș. Pragul demografic minim este de 10.000 de locuitori. Mai mult, 75% din populația activă trebuie să aibă ocupații non-agricole, iar 70% din gospodării trebuie racordate la rețeaua publică de apă. Căzănești nu îndeplinea absolut niciunul dintre acești indicatori de bază.