Alimentation Couche-Tard a obținut aprobările pentru a cumpăra grupul polonez Zabka, care deține lanțul Froo din România. Tranzacția de 8,6 miliarde de dolari se va încheia pe 7 decembrie, scrie Profit.ro.

Ultimul aviz a venit de la Biroul de Concurență și Protecția Consumatorilor din Polonia. Luna trecută, grupul canadian primise deja avizul autorității române pentru investiții străine directe și decizia Comisiei Europene de a nu ridica obiecții în baza regulamentului privind subvențiile străine.

Cum a câștigat Couche-Tard cursa

Canadienii au ajuns la un acord la finalul lunii iulie. Oferta a venit după ce Couche-Tard a renunțat la încercarea de a cumpăra compania japoneză Seven & i Holdings, proprietarul lanțului 7-Eleven, pentru aproximativ 46 de miliarde de dolari.

Pentru achiziția Zabka, canadienii au obținut sprijinul principalilor acționari ai companiei poloneze, inclusiv al fondurilor de investiții CVC Capital Partners și Partners Group. Alături de membrii conducerii, aceștia controlează aproximativ 8,6 miliarde de dolari. Preluarea Zabka ar fi cea mai mare achiziție făcută vreodată de grupul canadian. Cu această tranzacție, canadienii își vor extinde prezența în Europa Centrală și de Est, unde operează deja magazine și benzinării sub marca Circle K.

Grupul estimează că achiziția va aduce beneficii de 250 de milioane de dolari pe an, prin reducrerea costurilor și creșterea veniturilor, până în al treilea an de la finalizarea tranzacției. În cazul în care Couche-Tard ajunge să controleze cel puțin 95% din drepturile de vot, compania ntenționează să cumpere acțiunile rămase și să retragă Zabka de la Bursa din Varșovia.

Peste 300 de magazine Froo în România

Grupul polonez Zabka a intrat pe piața românească în decembrie 2023, iar primele magazine Froo au fost deschise în vara anului următor. De atunci, rețeaua s-a extins rapid, depășind pragul de 300 de unități. În primele nouă luni din 2026, Zabka a inaugurat 1.143 de magazine noi, dintre care 135 în România și 1.008 în Polonia. Numai în trimestrul al treilea, pe piața românească au fost deschise 63 de magazine Froo. La sfârșitul lunii septembrie, grupul ajunsese la o rețea de 13.405 magazine în cele două țări, în creștere cu 10,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit planurilor de dezvoltare, compania urmărește să ajungă la aproximativ 16.000 de magazine până la sfârșitul anului 2028.

Preluarea de către Couche-Tard nu înseamnă, pentru moment, și dispariția brandului Froo. Grupul canadian intenționează să păstreze mărcile comerciale, modelul de franciză și structura actuală de conducere a Zabka.

Couche-Tard este unul dintre cei mai mari operatori de magazine de proximitate din lume. Compania cu sediul în Canada este prezentă în 27 de țări și teritorii și operează peste 17.200 de magazine, având aproximativ 145.000 de angajați.