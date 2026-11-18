Autostrada A0, care va forma un inel complet în jurul Capitalei, ar putea fi finalizată integral până la Crăciun, însă șansele sunt tot mai mici. Asociația Pro Infrastructură susține că ultimii 17,5 kilometri pot fi deschiși circulației în decembrie 2026, dacă antreprenorii accelerează lucrările. Organizația acuză conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere că nu a făcut suficiente demersuri pentru inaugurarea anticipată a unor sectoare deja avansate.

Ultimul tronson rămas de finalizat este lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, cuprins între zona Bâcu, în apropierea autostrăzii A1, și Corbeanca, la DN1. Lucrările sunt realizate de asocierea Pizzarotti–Retter.

Ultimii 17,5 kilometri ar putea fi deschiși în decembrie

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, lucrările sunt întârziate în special pe sectorul dintre Bâcu (DJ601A) și Buftea (DN1A), aflat în responsabilitatea constructorului italian Pizzarotti.

În schimb, compania Retter, care execută secțiunea dintre DN1A și DN1 și structurile de pe întregul lot, mai are de realizat lucrări de hidroizolație, asfaltare și finisaje la mai multe pasaje.

Organizația consideră că inaugurarea completă este încă posibilă din punct de vedere tehnic, dar ar necesita o mobilizare puternică a constructorilor în următoarele săptămâni.

Pentru ca șoferii să poată circula pe întregul inel înainte de Crăciun, antreprenorii trebuie să accelereze asfaltarea, montarea parapetelor și realizarea marcajelor rutiere.

Acuzații la adresa conducerii CNAIR

Asociația Pro Infrastructură critică modul în care CNAIR a gestionat posibilitatea deschiderii anticipate a tronsonului dintre DN1A și DN1. Potrivit organizației, reprezentanții Retter au solicitat conducerii CNAIR realizarea unei descărcări provizorii a traficului la Buftea, astfel încât șoferii să poată utiliza mai devreme această porțiune de autostradă.

Solicitarea nu ar fi fost acceptată, iar reprezentanții asociației susțin că decizia a fost influențată de probleme birocratice și conflicte politice.

În opinia organizației, sectorul dintre DN1 și DN1A ar fi putut fi deschis încă din vară. Criticile îl vizează direct pe directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, căruia asociația îi reproșează lipsa presiunii asupra constructorilor pentru finalizarea întregului lot.