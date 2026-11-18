Affidea, rețeaua medicală privată controlată de miliardari belgieni și canadieni, a preluat o firmă de pompe funebre din București. Firma funționa la parterul spitalului Sfântul Sava din Pantelimon, pe care grupul îl cumpărase în aprilie 2026. Odată cu ea, Affidea a luat și căminul de bătrâni al spitalului.

Vânzători au fost, în ambele cazuri, soții Gheorghe Adrian Uritescu și Alina Andreea Ion. Ei au cedat afacerile la câteva luni după ce au vândut spitalul. Firma de pompe funebre nu avusese activitate până acum. Pentru Affidea, mutarea este una nouă. Grupul nu a mai deținut până acum servicii funerare sau cămine pentru vârstnici. Reprezentanții companiei nu au spus dacă firma își va păstra domeniul de activitate, scrie Profit.ro.

Un an cu multe achiziții

Affidea, cunoscută înainte ca Euromedic, își extinde rapid prezența în România. Spitalul Sfântul Sava a fost cumpărat în aceeași perioadă cu Spitalul de Oncologie și Chirurgie Oncologică GMH din București. Mai devreme în 2026, grupul a luat cinci centre medicale. Este vorba despre clinicile Phoenix din București, Arad, Sfântu Gheorghe și Sighetu Marmației, plus Clinica GMH din Capitală. Acum Affidea are în țară peste 80 de clinici și cinci spitale. Prima clinică a deschis-o la Arad, în urmă cu 24 de ani.

Grupul aparține indirect familiilor Frere, din Belgia, și Desmarais, din Canada, prin Groupe Bruxelles Lambert (GBL). GBL a cumpărat Affidea în aprilie 2022 de la elvețianul Ernesto Bertarelli. Tranzacția a fost de un miliard de euro.

Pompele funebre, o piață în creștere

Anul trecut, firmele de pompe funebre din România au avut cele mai bune rezultate de până acum. Cifra de afaceri a trecut de 100 de milioane de euro. Tot în 2025, profitul cumulat al sectorului a crescut din nou. În piață sunt înregistrate aproape 2.790 de firme, iar 2.520 dintre ele sunt active. Celelalte și-au oprit activitatea, temporar sau definitiv, sau sunt în insolvență ori faliment.

Bilanțul pe 2025 l-au depus, până la începutul lui iulie 2026, 1.379 de companii. Împreună, ele au raportat afaceri de 545,4 milioane de lei, profit net de 43,7 milioane de lei și 2.783 de angajați.