Președintele Nicușor Dan merge în locul lui Luca Niculescu la Coaliția de Voință de la Berlin ce va avea loc joi, 19 noiembrie. Este o răsturnare de situație în privința prezenței la nivel înalt a României la Coaliția de Voință. Dacă se menținea decizia inițială, ar fi fost o premieră. Luca Niculescu agrease cu președintele Nicușor Dan să meargă premierul, nu președintele. Pe ultima sută de metri, Nicușor Dan s-a răzgândit și a anunțat că va merge el la Berlin.

Motivele pentru care Nicușor Dan a decis să meargă în locul lui Luca Niculescu la Coaliția de Voință

Surse apropiate administrației prezidențiale au explicat pentru Cotidianul motivele.

Inițial era vorba de o reuniune obișnuită, de aceea președintele ar fi considerat potrivit să meargă premierul Luca Niculescu. În ultimele zile însă, SUA au decis să vină cu mediatorii Jared Kushner și Steve Witcoff, în pregătirea următoarei runde de discuții post-Abu Dhabi.

De aceea, Administrația Prezidențială ar fi decis, de comun acord cu premierul, ca România să fie reprezentată la cel mai înalt nivel, astfel încât mesajele României privind pacea în Ucraina și viitoarea arhitectură europeană de securitate să fie exprimate cu forță.

Ce se va discuta la Coaliția de Voință de la Berlin

Joi, 19 noiembrie, are loc Coaliția de Voință de la Berlin, organizată sub deviza „Uniți pentru pace în Ucraina și pentru securitatea europeană”. Este organizată la invitația cancelarului german Friedrich Merz, a președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului britanic Andy Burnham.

Accentul reuniunii de joi va fi pus pe coordonarea eforturilor diplomatice, garanțiile de securitate pentru Ucraina post-război și sprijinul financiar suplimentar, potrivit unui anunț oficial al Cancelariei Germaniei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat public invitația la summit, în timpul vizitei sale la Berlin din 3 noiembrie.