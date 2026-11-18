Modificările fiscale aduse în discuție de noul Executiv condus de Luca Niculescu provoacă reacții din partea opoziției. Deputatul PNL Raluca Turcan a lansat un atac public la adresa ministrului Muncii, Florin Manole, și a Partidului Social Democrat. Liderul liberal acuză PSD că pregătește introducerea impozitării progresive, o măsură pe care o consideră dezastruoasă pentru mediul privat.

„PSD s-a devoalat. Era clar că, mai devreme sau mai târziu, urma să scoată din sertar impozitarea progresivă. Pentru mediul de afaceri, această măsură riscă să fie cântecul de lebădă. Pentru că asta e impozitarea progresivă, de fapt: o povară fiscală care pune frână investițiilor și dezvoltării companiilor. PSD face ce știe mai bine: dă cu o mână și ia cu două. Însă plânge frumos la televizor!”, a scris Raluca Turcan.

Reacția vine după ce ministrul Florin Manole a declarat public că își dorește o trecere la sistemul progresiv de taxare, deși a precizat că subiectul nu a făcut obiectul unor discuții detaliate în Guvern. Turcan consideră această strategie o simplă testare a opiniei publice.

„Ministrul Florin Manole ne spune azi că «își dorește» impozitare progresivă, dar «nu a avut discuții». Adică aruncă ideea în spațiul public și așteaptă să vadă cum reacționează oamenii”, a adăugat deputatul PNL.

Tabelul trunchiat și lovitura pentru clasa de mijloc

Fosta ministră liberală reclamă faptul că PSD a prezentat un tabel de calcul oprit intenționat la pragul de 6.000 de lei brut. Astfel, social-democrații ar ascunde taxele majorate pentru medicii, profesorii, inginerii și tinerii specialiști care depășesc acest nivel salarial.

„Jumătatea care nu le convine nu apare. PSD nu spune cât vor plăti cei care câștigă peste 6.000 de lei brut. Nu spune cât îi va costa pe medici, profesori, ingineri și tinerii specialiști care au muncit să ajungă acolo. Nu spune cât de mult va fi împovărată clasa de mijloc, adică o parte importantă dintre oamenii care țin România în picioare”, a subliniat Turcan într-o postare pe facebook.

PNL amintește de căderea Guvernului Bolojan

Raluca Turcan a precizat că Partidul Național Liberal se va opune unei asemenea majorări a poverii fiscale din poziția de partid de opoziție. Ea a ridicat public un semn de întrebare cu privire la intențiile reale ale actualei puteri, sugerând că PSD ar căuta un pretext pentru o decizie politică radicală.

„Cel mai probabil, PSD știe foarte bine că PNL nu va accepta așa ceva. Și atunci mă întreb, sincer: poate li s-a urât deja cu guvernarea? Poate caută deja o ieșire? S-au săturat de acest guvern, după ce au dărâmat guvernul Bolojan?”, a punctat deputata PNL.

În finalul mesajului, Turcan i-a solicitat ministrului Manole să publice datele fiscale complete și să asume transparent costurile reformei în fața românilor.

„Domnule Manole, arătați-le românilor tot tabelul, nu doar varianta convenabilă. Spuneți clar cine va plăti mai mult și cu cât. Altfel, nu e o propunere onestă, ci încă o păcăleală PSD, cu consecințe serioase pentru oamenii care muncesc și pentru firmele care creează locuri de muncă”, a concluzionat fosta ministră.