Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a susținut miercuri, 18 noiembrie 2026, un discurs în fața reprezentanților mediului de afaceri la forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) din orașul Shenzhen, China, unde a prezentat date privind evoluția comerțului exterior al Rusiei, a evaluat rolul regiunii Asia-Pacific în economia mondială și a anunțat candidatura țării sale pentru președinția forumului în anul 2035.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a participat miercuri la reuniunea oamenilor de afaceri organizată în cadrul forumului APEC de la Shenzhen, în sud-estul Chinei, potrivit informațiilor transmise de agenția EFE și preluate de Agerpres. În intervenția sa, liderul de la Kremlin a abordat schimbările produse în structura economiei mondiale, impactul restricțiilor comerciale asupra schimburilor internaționale, reorientarea fluxurilor financiare ale Moscovei, proiectele de infrastructură din Eurasia și agenda diplomatică a summitului.

Ponderea regiunii Asia-Pacific în economia mondială

În debutul intervenției, Vladimir Putin a afirmat că regiunea Asia-Pacific a devenit punctul de referință al activității economice la nivel planetar, ca urmare a unei transformări structurale a raporturilor de forțe.

„Astăzi Asia-Pacific a devenit centrul economiei globale, principalul nucleu industrial și tehnologic al planetei”, a declarat șeful statului rus în fața participanților la forum.

Pentru a susține această evaluare, Vladimir Putin a prezentat indicatorii economici ai statelor membre ale forumului APEC. Conform datelor citate în discurs, economiile din această organizație cumulează în prezent peste 60% din produsul intern brut mondial și generează jumătate din volumul comerțului internațional de mărfuri.

Totodată, președintele rus a descris evoluția statelor din Asia aflate în curs de dezvoltare, precizând că acestea și-au modificat statutul economic din ultimele decenii. Potrivit declarațiilor sale, aceste țări au trecut de la rolul de platformă de producție, unde companiile din statele occidentale înființau în principal unități de asamblare, la statutul de actori care conduc procesele de dezvoltare și inovație în sectorul tehnologic.

Evaluarea sancțiunilor occidentale și efectele asupra Uniunii Europene

O secțiune a discursului a vizat regimul de sancțiuni și tarife vamale aplicat în comerțul internațional. Vladimir Putin a legat ascensiunea economiilor din Asia de apariția unui echilibru în relațiile dintre state și a criticat măsurile prin care anumite puteri încearcă să limiteze evoluția competitorilor prin bariere economice.

„Este adevărat că sancțiunile și tarifele pot afecta dezvoltarea, dar nu sunt capabile să oprească complet creșterea sau să distrugă economiile”, a afirmat liderul rus.

În acest context, Vladimir Putin a menționat măsurile adoptate de statele occidentale împotriva Federației Ruse după declanșarea conflictului din Ucraina, fără a numi în mod direct războiul. Președintele rus a susținut că încercările de izolare a Moscovei prin restricții economice nu și-au atins scopul și a afirmat că presiunea exercitată din exterior a determinat accelerarea procesului de transformare a economiei ruse.

În același timp, Vladimir Putin a făcut referire la situația economică a Uniunii Europene. Potrivit afirmațiilor sale, blocul comunitar înregistrează o scădere a competitivității în sectorul industrial ca urmare a restricțiilor impuse Moscovei și a deciziei de a renunța la livrările de resurse energetice provenite din Rusia.

Schimbările din comerțul exterior și decontările valutare ale Rusiei

Președintele Federației Ruse a prezentat cifre privind structura schimburilor comerciale ale țării sale și utilizarea valutelor în tranzacțiile internaționale. Conform datelor comunicate la Shenzhen, ponderea dolarului american și a monedei euro în plățile efectuate pentru exporturile rusești a scăzut de la un nivel de 85% în anul 2021 la 9% în prezent.

De asemenea, Vladimir Putin a indicat modificarea distribuției geografice a comerțului exterior al Rusiei. În prezent, regiunea Asia-Pacific concentrează 53% din totalul schimburilor comerciale externe ale Federației Ruse. În anul 2014, ponderea acestei regiuni se situa la puțin peste un sfert din comerțul exterior rus. Prin atingerea pragului de 53%, volumul schimburilor cu statele din Asia-Pacific a depășit ținta de 40% stabilită anterior de autoritățile de la Moscova.

Proiecte de infrastructură, tehnologie și stimulente pentru investiții

Pentru extinderea cooperării economice în regiune, Vladimir Putin a formulat o serie de propuneri în domeniul transporturilor și al logisticii. Planul prezentat include modernizarea căii ferate transsiberiene, extinderea capacităților portuare ale Rusiei de pe coasta Oceanului Pacific și dezvoltarea infrastructurii de transport pe Ruta Maritimă Nordică.

În domeniul tehnologic, președintele rus a declarat că Federația Rusă este pregătită să împărtășească expertiza acumulată în sectoare precum inteligența artificială, serviciile digitale și comunicațiile prin satelit. Totodată, liderul de la Kremlin a anunțat o măsură legislativă în domeniul investițiilor: începând cu data de 1 ianuarie 2027, va intra în vigoare un regim de stimulente destinat atragerii de capital în Extremul Orient rus și în regiunea arctică.

Agenda diplomatică și candidatura pentru președinția APEC

În partea de final a discursului, Vladimir Putin a abordat agenda întâlnirilor diplomatice programate în marja reuniunii din China. Șeful statului rus și-a exprimat așteptarea ca reuniunea trilaterală prevăzută pentru ziua de joi, la care urmează să participe alături de președintele Chinei, Xi Jinping, și de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, să contribuie la gestionarea și soluționarea divergențelor dintre state prin intermediul dialogului.

Totodată, președintele Vladimir Putin a anunțat oficial că Federația Rusă și-a depus candidatura pentru a prelua președinția Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific în anul 2035. Liderul rus a precizat că mizează pe sprijinul celorlalte state membre ale organizației pentru obținerea acestui mandat.