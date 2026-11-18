Gigantul auto Volkswagen oferă angajaților sume care pot ajunge până la 264.000 de euro pentru a renunța voluntar la locurile de muncă. Compania germană a lansat un nou program de plecări voluntare, în încercarea de a reduce cheltuielile și de a face față dificultăților din industria auto europeană.

Măsura a intrat în vigoare luni, 16 noiembrie 2026, și vizează anumite categorii de salariați, inclusiv angajați ai fabricii principale din Wolfsburg, Germania.

Potrivit publicației italiene Automoto.it, Volkswagen încearcă să accelereze reducerea personalului prin acordarea unor compensații financiare consistente. În acest fel, producătorul auto urmărește să elimine o parte dintre posturi fără să recurgă la concedieri forțate în cadrul noului program.

Bonus suplimentar de 55.000 de euro pentru angajații care pleacă

Principala noutate este introducerea unui stimulent financiar denumit „bonus turbo”, în valoare de 55.000 de euro. Acesta se adaugă compensațiilor obișnuite acordate salariaților care acceptă încetarea contractului de muncă.

Nu toți angajații pot beneficia însă de suma maximă. Valoarea pachetului depinde de vechimea în companie, de nivelul salarial și de categoria profesională.

De exemplu, un angajat cu o vechime cuprinsă între cinci și zece ani poate primi aproximativ 71.200 de euro drept compensație standard. După adăugarea bonusului suplimentar, suma totală ajunge la 126.200 de euro.

Pentru salariații care au lucrat între 15 și 20 de ani în companie, pachetul financiar poate urca la 181.100 de euro. Cele mai mari compensații sunt destinate angajaților care îndeplinesc condițiile pentru o plată standard de 209.000 de euro. Împreună cu bonusul de 55.000 de euro, suma ajunge la 264.000 de euro.

Cine poate beneficia de program și până când

Oferta se adresează salariaților din anumite departamente și unități ale grupului, încadrați în nivelurile salariale de la 1 la 12. O condiție importantă este ca persoanele interesate să aibă o vechime de cel puțin cinci ani în cadrul Volkswagen.

Angajații eligibili își pot manifesta interesul pentru acest program în perioada 16 noiembrie – 4 decembrie 2026. Participarea este voluntară, iar acordarea sumelor depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite pentru fiecare categorie de personal.

Volkswagen pregătește eliminarea a peste 35.000 de locuri de muncă

Noul program apare într-un moment complicat pentru industria auto germană. Volkswagen se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea constructorilor chinezi, în timp ce vânzările de pe unele piețe importante sunt sub presiune. China, una dintre piețele strategice ale grupului, reprezintă o provocare majoră pentru producătorul german.

În decembrie 2024, Volkswagen și sindicatul IG Metall au ajuns la un acord privind reducerea a peste 35.000 de locuri de muncă din Germania până în 2030. Planul urmărește diminuarea costurilor și adaptarea producției la noile condiții economice.